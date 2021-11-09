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口罩含二氧化鈦恐致癌？歐盟：沒證據顯示有害健康

編譯徐榆涵／即時報導
比利時國家衛生研究院10月發表一份報告顯示，在多款合成材料製成的口罩中，發現含有潛在致癌物質二氧化鈦。（歐新社）
比利時國家衛生研究院10月發表一份報告顯示，在多款合成材料製成的口罩中，發現含有潛在致癌物質二氧化鈦。（歐新社）

比利時衛生機構上月公布一項研究指出，多款以合成材料製成的口罩含有潛在致癌物質，引發外界關注。對此，歐盟執行委員會表示，沒有確切證據表明合成口罩有致癌風險，呼籲民眾繼續佩戴。

路透報導，比利時國家衛生研究院（Sciensano）10月發表一份報告顯示，在多款合成材料製成的口罩中，發現含有潛在致癌物質二氧化鈦（TiO2）。二氧化鈦在口罩、紡織品，以及防曬用品、油漆和食品中，用作為白色染劑和消光劑。

歐盟執委會表示，目前沒有證據顯示含有二氧化鈦的口罩會對健康構成威脅，建議繼續使用此類口罩。

比利時衛生部長范登布魯克（Frank Vandenbroucke）也在研究發表公布聲明說，需要做更多研究才能證明二氧化鈦是否對人體有害，呼籲民眾繼續配佩戴口罩，因為沒有證據表明口罩對健康構成嚴重威脅。

根據比利時研究，大多數常用口罩中都發現含有二氧化鈦顆粒，包括可重複使用和一次性使用的外科口罩和過濾口罩等。

世界衛生組織（WHO）的國際癌症研究機構 （IARC） 將二氧化鈦列為可能的致癌物。歐盟計畫最快在2022年中開始禁止在食品中使用二氧化鈦。

口罩 致癌 歐盟

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