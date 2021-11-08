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梅克爾卸任前受訪 難民危機和疫情任內最大挑戰

中央社柏林8日專電
即將卸任的德國總理梅克爾接受媒體專訪時表示，難民危機和疫情是16年總理任內最大的挑戰，她並強調離任後不會從政。美聯社
即將卸任的德國總理梅克爾接受媒體專訪時表示，難民危機和疫情是16年總理任內最大的挑戰，她並強調離任後不會從政。美聯社

即將卸任的德國總理梅克爾接受媒體專訪時表示，難民危機和疫情是16年總理任內最大的挑戰，她並強調離任後不會從政。

梅克爾（Angela Merkel）在「德國之聲」（Deutsche Welle）7日播出的專訪表示，2015、16年以敘利亞難民為主的難民潮和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是執政生涯內最大的挑戰，原因是兩者都是攸關人的命運。

被問到德國是否成功克服這場難民危機時，梅克爾表示，儘管過程不盡完美，由於地方官員和義工的努力，「我們已經辦到了」。但她強調，歐盟直到今天沒有統一的難民接納政策，還需努力。

1995年，梅克爾擔任環境部長任內，曾在柏林主持聯合國氣候變化綱要公約第1次締約方會議（COP1），總理任內並多次參與國際減碳談判，對全球減碳議程相當了解。

現年67歲的梅克爾說，從年輕世代的角度來看，減碳的進度還是太慢，她鼓勵年輕人：「你們必須施加壓力」。

在德國9月底舉行大選後，梅克爾領導的看守政府可望在12月新政府成立後卸任。她在這篇全長20分鐘的電視專訪中氣定神閒，對自己在位16年的成績感到滿意，並對離任後生活充滿期待。

梅克爾自認喜歡總理這份工作，對離開有點傷感，說自己解除職務後會好好「讀書和睡覺」。

她強調，將來不會從政，但到底會做什麼，卸任後休息幾個月自然會知道。

梅克爾 德國 減碳

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