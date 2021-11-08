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澳總理口誤 把全球需應對「氣候變遷」說成「中國」

編譯李京倫／報導
澳洲總理莫里森2日在聯合國氣候峰會發言時，原本說「需要全球應對氣候變遷」，口誤說成「需要全球應對中國」。（美聯社）
澳洲總理莫里森2日在聯合國氣候峰會發言時，原本說「需要全球應對氣候變遷」，口誤說成「需要全球應對中國」。（美聯社）

澳洲SBS廣播網報導，澳洲總理莫里森2日在聯合國氣候峰會發言時，原本說「需要全球應對氣候變遷」（global momentum to tackle climate change），口誤說成「需要全球應對中國」（global momentum to tackle China），雖然莫里森立刻糾正，但影片已在中國社交媒體上瘋傳。

中國官方媒體「觀察者網」的一篇博文，諷刺莫里森「滿腦子都是中國」。

有關微博帖文被分享了近2000次，並有超過1萬個用戶點讚。

有網友留言指「這哪是口誤啊，這是把心裡說出來的沒錯」。也有網友批評他「沒有保護環境的熱情，但在保護環境的名義下確實有反華的熱情」。更有網友認為「這是他思想的真實反射」。

中國 澳洲 氣候變遷

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