澳總理口誤 把全球需應對「氣候變遷」說成「中國」
澳洲SBS廣播網報導，澳洲總理莫里森2日在聯合國氣候峰會發言時，原本說「需要全球應對氣候變遷」（global momentum to tackle climate change），口誤說成「需要全球應對中國」（global momentum to tackle China），雖然莫里森立刻糾正，但影片已在中國社交媒體上瘋傳。
中國官方媒體「觀察者網」的一篇博文，諷刺莫里森「滿腦子都是中國」。
有關微博帖文被分享了近2000次，並有超過1萬個用戶點讚。
有網友留言指「這哪是口誤啊，這是把心裡說出來的沒錯」。也有網友批評他「沒有保護環境的熱情，但在保護環境的名義下確實有反華的熱情」。更有網友認為「這是他思想的真實反射」。
A faux pas from the PM? Scott Morrison appears to say "global momentum to tackle 'China'" instead of 'climate change' before correcting himself, in his address to #COP26 @SBSNews pic.twitter.com/LDz4iPracQ— Krishani Dhanji (@KrishaniDhanji) November 2, 2021
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