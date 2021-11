澳總理口誤 把全球需應對「氣候變遷」說成「中國」

澳洲 SBS廣播網報導,澳洲總理莫里森2日在聯合國氣候峰會發言時,原本說「需要全球應對氣候變遷 」(global momentum to tackle climate change),口誤說成「需要全球應對中國 」(global momentum to tackle China),雖然莫里森立刻糾正,但影片已在中國社交媒體上瘋傳。

中國官方媒體「觀察者網」的一篇博文,諷刺莫里森「滿腦子都是中國」。

有關微博帖文被分享了近2000次,並有超過1萬個用戶點讚。

有網友留言指「這哪是口誤啊,這是把心裡說出來的沒錯」。也有網友批評他「沒有保護環境的熱情,但在保護環境的名義下確實有反華的熱情」。更有網友認為「這是他思想的真實反射」。

A faux pas from the PM? Scott Morrison appears to say "global momentum to tackle 'China'" instead of 'climate change' before correcting himself, in his address to #COP26 @SBSNews pic.twitter.com/LDz4iPracQ