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模仿犯...日男學東京列車隨機砍人縱火 放火新幹線遭逮

編譯羅方妤／即時報導
日本東京都京王線電車上月31日萬聖節晚間，發生隨機砍人縱火案，造成十七人輕重傷。歐新社
日本東京都京王線電車上月31日萬聖節晚間，發生隨機砍人縱火案，造成十七人輕重傷。歐新社

日本九州新幹線「櫻花401號」車廂8日上午遭一名男性乘客縱火，造成車廂地板燒焦，新幹線緊急停車，所幸無人傷亡。警方隨後逮捕住在福岡市、職業不詳的69歲嫌犯三宅潔，他供稱想模仿上月31日萬聖節東京都京王線電車隨機砍人縱火案。

日本朝日新聞和共同社報導，共有8節車廂的「櫻花401號」列車當地時間上午8時45分，在熊本和新八代間行駛時，有乘客通報JR九州公司，有男性乘客在車廂內縱火。

JR九州公司表示，3號車廂內警鈴響起，列車緊急停在熊本縣宇城市軌道。車掌發現車內冒煙後緊急滅火，剛好搭這班列車的JR九州公司員工壓制嫌犯三宅潔。該列車於當地時間8時53分重新行駛，嫌犯在列車上午9時抵達新八代站時遭警方逮捕。JR九州公司稱，當時約30名乘客在3號車廂內，但都被疏散到其他車廂。

警方透露，三宅供稱當時潑灑易燃液體後，用打火機點燃紙張並丟在車廂走道，想模仿萬聖節東京都京王線地鐵隨機砍人縱火案。九州新幹線雙向共4個班次停駛，4個班次最長延誤約50分鐘，約900人受影響。

東京都京王線電車上月31日萬聖節晚間，發生隨機砍人縱火案。24歲男性嫌犯服部恭太將一名72歲男性乘客砍成重傷，並在車廂內縱火造成16人嗆傷。日本最近類似事件頻傳，東京都江東區東西線地鐵電車6日上午，也發生來自千葉縣50多歲男子亮出錐子恐嚇乘客，但無人傷亡。

影片來源：YouTube TBS NEWS

縱火 東京 萬聖節

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