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南韓考慮釋出軍方尿素準備 避免物流業癱瘓

編譯葉亭均／綜合外電
南韓面臨尿素供應短缺問題。（路透）
南韓面臨尿素供應短缺問題。（路透）

消息人士8日表示，南韓政府正考慮動用軍用準備的尿素溶液，協助解決民間尿素供應短缺的問題。

韓聯社引述消息人士報導，南韓國防部和其他相關部會正商談暫時把部分軍方庫存的尿素溶液借出給民間使用，因為擔心長期尿素液體短缺，可能導致南韓物流業嚴重中斷。

尿素除了做為化肥用，也可用於柴油車排氣處理液及多種工業用途。據韓國國土交通部統計，全國各路線共5萬台公車、客運中，約4成是需要使用尿素溶液的柴油車。

南韓政府據傳考慮動用多達20萬公升的軍方庫存尿素溶液，這是當局尋求從澳洲進口約2萬公升尿素溶液的約十倍。

國防部發言人夫承燦（Boo Seung Chan，音譯）證實，政府正考慮動用尿素溶液軍事準備的可能性，但淡化此舉可能不利國防行動的疑慮。他說：「我們正評估在不會衝擊軍事行動的情況下暫時借出這些液體。」

最近幾周，因中國煤炭供應短缺導致電力危機，大陸緊縮肥料和相關原料的出口，這使得南韓也面臨尿素液體短缺的問題。煤炭是生產尿素的主要原料之一。

南韓極為仰賴中國供應尿素溶液，今年頭九個月的尿素溶液進口來自中國。

南韓政府7日也已宣布計劃本周從澳洲進口2萬公升尿素溶液，以緩解供應短缺問題，還預期動用KC-330軍事運輸機執行進口任務。

南韓 中國 澳洲

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