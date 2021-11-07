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衣索比亞叛軍威脅進攻首都 萬人集會力挺總理

中央社阿迪斯阿貝巴7日綜合外電報導
衣索比亞數以萬計的民眾在首都集會，力挺總理阿比的政府。(美聯社)
衣索比亞數以萬計的民眾在首都集會，力挺總理阿比的政府。(美聯社)

衣索比亞聯邦軍隊正在力抗威脅進軍首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的叛軍，數以萬計的民眾今天在首都集會，力挺總理阿比（Abiy Ahmed）的政府。

路透報導，效忠衣索比亞前執政黨「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）的叛軍部隊，1年前占領北部泰格瑞省（Tigray）的軍事基地。阿比派出部隊回應，雙方爆發衝突。

一開始聯邦部隊曾將TPLF逐出泰格瑞省首府，但今年6月以來，情勢大幅逆轉。

這場持續一年的戰事，迄今已造成數以千計的民眾身亡。現在局勢隨著叛軍上周末取得進展而升溫，美國等國際強權、聯合國安全理事會（UN Security Council）、非洲聯盟（African Union）、肯亞、烏干達近日紛紛呼籲停火。

今天聚集在阿迪斯阿貝巴市區梅斯克廣場（Meskel Square）的民眾，有些人身披國旗，很多人都把美國當成批評箭靶。

美國總統拜登（Joe Biden）政府2日指控衣索比亞「嚴重侵犯」人權，同時表示，計畫讓衣索比亞不再適用美國「非洲成長暨機會法」（AGOA）的貿易協議。

對此，有示威民眾高舉寫著「美國可恥」、「（停止）吸衣索比亞的血」等標語牌。一些示威者則是不滿美國呼籲衣索比亞政府和TPLF展開談判。

近幾周以來，TPLF的戰士及其「奧羅莫解放軍」（Oromo Liberation Army）的盟友接連拿下數座城市，不排除進軍阿迪斯阿貝巴。

阿比政府曾否認首都遭受威脅，仍宣布進入緊急狀態，並已宣示將持續奮戰，敦促國際夥伴支持衣索比亞的民主。地方當局也要求居民組織起來捍衛首都。

對於有消息稱首都居民對叛軍抱持敵意，叛軍若進入阿迪斯阿貝巴將掀起「大屠殺」，叛軍則試圖淡化這種說法。

TPLF發言人哥塔丘（Getachew Reda）昨晚受訪時告訴法新社：「說阿迪斯（阿貝巴）的民眾強烈反對我們，絕對是誇大。」

「阿迪斯（阿貝巴）是個熔爐，居民關心的利益百百種。說我們若進入阿迪斯（阿貝巴），城內會發生大屠殺，絕對是無稽之談。」

哥塔丘還稱，雖然叛軍會進入首都推翻總理阿比，但拿下首都並非「目標」；他也宣稱，曾主宰衣索比亞政壇近30年的TPLF無意奪回權力。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天呼籲擴大外交努力來終結衣索比亞的衝突。

教宗說他「帶著憂心」關注衣索比亞的消息，且被「這場持續一年多、導致許多人受害和嚴峻人道危機的衝突給撼動」。

過去這一周，美國、沙烏地阿拉伯、挪威、瑞典、丹麥等國家都已敦促外交官及其家屬若非必要，應即離開衣索比亞。

美國 教宗 拜登

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