韓擬自澳洲進口2萬公升尿素 業界憂杯水車薪

受到中國近期管制尿素出口的衝擊，南韓車用「尿素」溶液緊缺現象持續發酵。(路透)

韓國政府今天開會，決定動用軍機自澳洲 進口2萬公升尿素溶液，以緩解國內車用尿素緊缺問題；不過，業者憂心2萬公升尿素溶液仍無法解決問題，物流、運輸及農業都可能受影響。

韓聯社報導，韓國政府今天召開第2次對外經濟安保戰略會議，討論尿素及尿素溶液短缺問題的對應方案，會中決定從澳洲緊急進口2萬公升尿素溶液，可能在本週派出軍用運輸機前往運回。

中國 近期煤炭價格上升及電力短缺問題，加強對尿素出口管制，導致主要仰賴中國進口的韓國車用尿素供不應求，除持續與中方溝通盡快放行先前訂購貨量，韓國政府也將透過外交管道與澳洲、越南 等尿素生產國協商，爭取在年底前取得數千公噸尿素。

韓國業界預估，國內用於生產尿素溶液的尿素庫存只夠供應至11月底。業者憂心，若政府無法找到新的解決方案，2萬公升尿素溶液只是杯水車薪，不僅物流業，公車運輸及使用化肥的農業都會受到影響。

據韓國國土交通部統計，全國各路線共5萬台公車、客運中，約4成是需要使用尿素溶液的柴油車，其中市內公車使用柴油車占比雖不高，但連結各地方的1800多台高速巴士中，700多台為柴油車，5800多台市外公車中則多達4000多台為柴油車。

為避免國內尿素價格飆升，韓國將自8日凌晨零時起實施禁止囤貨措施，本週預估進一步訂定販售量、販售處限制等緊急措施；在中長期規劃上，則將著手準備國內尿素生產設備、戰略儲備量等方案規畫。