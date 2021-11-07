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氣候峰會有如兩個世界 承諾與行動間鴻溝甚巨

中央社格拉斯哥7日綜合外電報導
聯合國氣候峰會第一周聚焦終結森林砍伐、逐步淘汰煤炭和動員數兆美元綠色資金等訴求，但觀察人士指出，東道主英國的宣言與必須達到的減排目標之間，存在很大鴻溝。(美聯社)
聯合國氣候峰會第一周聚焦終結森林砍伐、逐步淘汰煤炭和動員數兆美元綠色資金等訴求，但觀察人士指出，東道主英國的宣言與必須達到的減排目標之間，存在很大鴻溝。(美聯社)

聯合國氣候峰會第一周聚焦終結森林砍伐、逐步淘汰煤炭和動員數兆美元綠色資金等訴求，但觀察人士指出，東道主英國的宣言與必須達到的減排目標之間，存在很大鴻溝。

氣候與能源智庫「非洲電力變革」（Power Shift Africa）主任艾道（Mohamed Adow）告訴法新社，在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）有如「兩個世界」。

艾道說：「一個是英國政府發布的新聞稿世界，宣布例如『終結煤炭』的一系列倡議，意味一切都很好，我們幾乎破解了氣候危機。另一現實是在這公關泡泡以外，殘酷真相之中的氣候協議。」

主辦峰會的英國正在推動明定限制升溫攝氏1.5度為目標，以及逐步淘汰污染燃料和內燃機汽車、提供資金助世界脫碳和保護森林。

一名COP26發言人指出，峰會上展現出「氣候行動的真正動能」，但專家表示，一些人所謂的「誇大其詞、換湯不換藥誓言」與減少化石燃料排放的真正進展之間，實際上有著明顯的脫節情況。

COP26大會主席夏瑪（Alok Sharma）3日宣布，190國同意逐步淘汰燃煤發電，但其中僅包含77個新簽署國；根據氣候智庫Ember數據，法新社取得的新承諾者名單中，有10國的能源結構完全不含煤炭。

英國1日表示，占全球雨林約85%的國家已簽署「史無前例」協議，承諾在2030年終結森林砍伐。

法新社指出，原本就有40國和超過150個組織在2014年簽署「紐約森林宣言」（New York Declaration of Forests），也允諾要在2030年前停止砍伐。今年對此宣言進展的評估發現，32個最大的森林國家中，僅印度將諾言轉化為具體行動。

世界自然基金會（WWF）的「全球森林實踐」（Global Forest Practice）負責人佛萊明（Damian Fleming）說，COP26對停止砍伐森林的諾言「在規模上史無前例，在雄心上卻不是如此」。他表示：「自從（紐約森林宣言）以來，又有面積比法國還大的森林被砍伐了。」

英國央行英格蘭銀行前總裁卡尼（Mark Carney）3日在會中表示，由450家銀行、保險業者和退休基金組成的格拉斯哥淨零金融聯盟（Glasgow Financial Alliance for Net Zero）擁有130兆美元資產，將協助各個國家在2050年前達成碳中和目標。

但觀察人士說，基金投資者只需將一小部分資本分配給綠色項目，就可獲得淨零貸款方資格，他們投資化石燃料也不受限制，意味著130兆美元中，只有一小部分將實際用於綠色計畫。

此外，國際能源總署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）說，若全面實施在COP26上宣布的承諾，升溫幅度有望控制在攝氏1.8度。但他強調，這有賴「各國政府都將承諾化為明確而可靠的政策行動和策略」。

倫敦大學學院（University College London）全球變化科學教授路易斯（Simon Lewis）告訴法新社，澳洲和沙烏地阿拉伯等國家宣布了淨零目標，卻「沒有實施目標的計畫」。

來自全球即刻正義（Global Justice Now）的威里斯（Daniel Willis）表示，COP26「未能充分解決氣候危機」。

他指出，這次峰會反而產出「誇大的財務報告」，重新編造支出承諾混充是新的，還有發出各國領導人僅憑誓言而未採取行動就能設法將升溫限制在攝氏1.8度的奇怪聲明。

COP26 英國 紐約

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