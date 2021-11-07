波蘭孕婦受限嚴苛墮胎令 敗血症身亡 萬人上街抗議

波蘭民眾抗議墮胎法令導致一名孕婦死亡。(路透)

波蘭一名懷孕22周女子伊沙貝拉（Izabela）礙於國內嚴苛墮胎 限令，未能及時終止妊娠而敗血性休克死亡，數以萬計民眾今天走上首都華沙等城市街頭，抗議這項法律奪走孕婦性命。

波蘭憲法法庭裁定，以胎兒缺陷為由墮胎屬違憲之舉，新法在1月生效，意味這一天主教國家近乎全面禁止終止妊娠。

伊沙貝拉家屬的律師布佐夫斯卡（Jolanta Budzowska）在推特 （Twitter）表示，30歲的伊沙貝拉是這項法律的第一個受害者。

路透報導，伊沙貝拉家屬指出，伊沙貝拉9月時因破水前往普什奇納（Pszczyna）一間醫院，先前的檢查顯示，胎兒有諸多缺陷，但醫生拒絕在胎兒仍有心跳時終止妊娠。

布佐夫斯卡表示，當超音波顯示胎兒已死亡時，醫生決定剖腹，但伊沙貝拉在前往手術室途中心跳停止，儘管院方努力搶救，最終仍無力回天。

30歲的伊沙貝拉已結婚10年並育有一名9歲子女，在家屬公開的簡訊中，伊沙貝拉痛苦地描述她日益惡化的病情。

Notes From Poland報導，伊沙貝拉在簡訊中表示：「孩子重485克，但是現在，由於墮胎法，我必須（只能）躺在（這裡）。他們無能為力。」

伊沙貝拉繼續寫道，必須等到胎兒心跳停止，院方才能有所動作，她告訴母親，覺得自己在胎兒死亡前被當作「孵化器」，與此同時「孩子也在受苦」。

伊沙貝拉母親告訴波蘭最大私人電視網之一TVN，伊沙貝拉曾發燒至攝氏39.9度。

示威活動發起者的橫幅上寫道：「她（伊沙貝拉）的心臟也在跳動」。大批華沙民眾在憲法法庭和衛生部外抗議。

40歲的華沙市民皮耶齊克（Ewa Pietrzyk）拿著伊沙貝拉的照片，並告訴法新社：「我來這裡，是為了確保不會再有任何女性的性命受到威脅。目前法律正在殺害女性。」

法新社報導，波蘭民粹右翼政府稱，伊沙貝拉的死與新法無關。伊沙貝拉去世後，普什奇納醫院的兩名醫生被停職，地方檢察官 已展開調查。

國際特赦組織（Amnesty International）和「人權觀察」（Human Rights Watch）等14個人權組織於10月指出，由於波蘭法院的這一裁決，「婦女、女孩和所有孕婦在接受合法墮胎方面，面臨極大阻礙」。