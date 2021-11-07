捷克總統確診肝硬化 胃部已插灌食管

捷克總統齊曼確診肝硬化。（路透）

俄羅斯 衛星通訊社報導，捷克總統齊曼確診肝硬化，胃部已插入灌食管，可能還要三到四周才能出院。

監測齊曼健康狀況的外科醫生帕夫科說：「總統先生患有慢性肝病。具體來說，是肝硬化。這種疾病的特點是，可以在體內發展多年，卻無任何症狀，或症狀很不明顯。」

曾為捷克第一任總統哈維爾動過手術的帕夫科說，一根插食管（PEG）已插入齊曼的胃裡。

PEG中文全名是經皮內視鏡胃造口術，是在病人左上腹以經皮膚內視鏡或外科手術，打一個可通至胃內的小洞，再將灌食管從肚皮直接插到胃部，以進行灌食提供營養，必要時可經此管路抽取胃內容物，減輕病人的胃脹不適。

帕夫科解釋說：「插食管要在胃裡多久 ，取決於總統先生在多大程度上明確遵守醫生的飲食規定。」

他說，現在談論齊曼出院的時間為時尚 早，可能需要三到四周。

捷克10月9日大選結果膠著，齊曼卻在大選隔天住院，無法履行在政黨間斡旋的正式職務，使得挑選下屆政府的程序陷入混亂。

布拉格軍事大學醫院本月4日表示，齊曼在加護病房度過3個多星期後，已轉入標準病房。

齊曼5日在醫院接受廣播電台Frekvence 1專訪表示，他感覺狀況良好，並且準備做到2023年任滿，將任命反對派聯盟領袖費亞拉為新任總理。這是他住院後首度發聲。醫療專家5日表示，齊曼要求繼續住院，並不全然復行視事。