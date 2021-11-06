氣候大遊行 「魷魚遊戲」456號也參戰

氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐成／攝影

氣候大遊行 正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，來自全球的環保人士與民眾高舉「救地球」標語，向全球領導人發出抗議。南韓 「正義青年黨」（Justice Youth Party）的代表穿著夯劇「魷魚遊戲」的外套來參加遊行，他們說是象徵一般老百姓的聲音，表達對南韓政府減碳 不力的抗議。

年僅26歲的青年代表Minjin Kang接受本報記者訪問時表示，雖然南韓總統文在寅來參加COP26大會，且公布減碳目標，要在2030年前減碳4成，但他們認為這樣目標是不夠的，所以特地飛來參加遊行，表達心聲。

另一代表Heonseok Lee穿著「魷魚遊戲」456號外套參加遊行，他說南韓政府表面要減碳，卻讓國營事業在印尼興建火力發電廠，造成當地污染，根本是做表面的偽君子。該黨在南韓國會有6席次，屬於小黨，但嚴格監督政府的環保與社會政策。

「我們現在最需要行動，而不是一直開會開會，我們現在不行動就沒時間了！」來自約旦的菈法參加第26屆氣候大會，今天抽空來到現場參加遊行，她表示很擔憂氣候變遷惡化，讓下一代無法生存。

她說，今年中東遭受嚴重的熱浪與旱災，「對我國家的農業影響很大，我的很多家人都務農維生，如果溫度持續升高，他們的收入都會減少」。另外，若降雨減少也會造成水資源匱乏，「不僅會衝擊農業，人們更會沒有淡水喝，問題非常嚴重！」

來自墨西哥城的24歲學生荷西說，墨西哥現任總統奧夫拉多爾（López Obrador）上台後只注重經濟成長，陸續批准幾個大型工業計劃，沒有積極減碳對抗氣候變遷，「全球平均升溫是攝氏1.1度，但墨西哥的升溫是攝氏1.3度，比全球更嚴重！」

荷西說，他這次拿觀察員證來參加COP26大會，主要目標是和國際NGO組織，建立團結的氣候行動網絡，「如果我們沒有這樣做，我們作為公民，永遠沒有力量去督促政治人物做出改變。」