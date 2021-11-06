我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／氣候大遊行登場 民眾痛批英首相「偽君子」

德國高速列車驚傳持刀傷人事件 多人受傷

圖輯／氣候大遊行登場 民眾痛批英首相「偽君子」

特派記者林奐成／格拉斯哥報導
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐成／攝影

聯合國氣候大會照往年慣例，每逢兩周會議中間的周末，來自全球各國的環保人士會在場外舉辦「氣候大遊行」，今年也不例外。英國時間周六早晨，數萬人冒著大雨，湧入蘇格蘭格拉斯哥的開爾文格羅夫公園，手舉「我們只有一個地球」（There is no planet B）及「立刻行動」的標語，呼籲各國政府不能再等，必須加大減碳力度，對抗全球暖化。

「國際社會主義道路」（International Socialist Alternative）組織者丹尼說，他從愛爾蘭來此參加遊行，「我們要確保COP26聽得見勞動階級的聲音」，因為勞動與貧窮階級是受到氣候變遷影響最大的族群。他批評，以現行利益至上、大型跨國企業盛行的經濟體制，無法真正解決氣候變遷問題。

「全球領導人都是偽君子，你看英國首相強森就是搭私人飛機！」丹尼認為，因為2019年起青年氣候運動崛起，加上極端災難越來越嚴重，才讓政客們不得不正視問題。此外，作為全球最大碳排放國的中國，也未負起應有減碳責任。

當地一名14歲中學生、印度移民第二代蔓哈也來參加氣候遊行，她說氣候行動是一個很重要的議題，必須來此展現她的支持，「我們的學校很支持我們來遊行，甚至鼓勵我們。」

是否擔心自己的未來受到氣候變遷的影響？蔓哈表示，「當然，氣候變遷的後果是我們這一代要去承擔，我們這一代要在這個氣候變遷的年代裡長大。我們需要更多再生能源，這樣才不會繼續破壞我們的地球。」

蘇格蘭當地媽媽安娜也帶兩個兒子來參加遊行，「各國代表在議場努力，我們來這裡盡自己一份力量，希望帶來改變。」她說，日常生活中他們也力行減碳，包括多騎腳踏車和搭大眾運輸工具，減少開車，對抗全球暖化。

氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐...
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐...
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐...
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐...
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐...
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐...
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐...
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐...
氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐成／攝影

遊行 氣候變遷 減碳

上一則

德國高速列車驚傳持刀傷人事件 多人受傷

下一則

曝屍柏林使館人行道 俄國外交官竟是國安局高官之子

延伸閱讀

圖輯／青年氣候遊行 11歲生罷課：我的未來是水災野火

圖輯／青年氣候遊行 11歲生罷課：我的未來是水災野火
60年前阿拉巴馬溺斃少年身分確認 77歲兄痛哭

60年前阿拉巴馬溺斃少年身分確認 77歲兄痛哭
梅西感恩節遊行25日全面回歸 尤達寶寶、寶可夢氣球首度亮相

梅西感恩節遊行25日全面回歸 尤達寶寶、寶可夢氣球首度亮相
環團送人偶諷「巨嬰」 促蘇貞昌扛減碳責任

環團送人偶諷「巨嬰」 促蘇貞昌扛減碳責任

熱門新聞

嫌犯砍傷人並縱火後，冷靜地坐在車廂裡抽菸，等待警察。（取材自推特）

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

2021-10-31 10:52
紐約州律師協會29日公布7月律師資格考試榜單，已脫離日本皇室的真子公主新婚夫婿小室圭未能合格。(美聯社)

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

2021-10-29 10:48
愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

2021-11-03 14:06
坎昆凱悅茲瓦飯店發生槍擊事件，民眾聚集在大廳。(路透)

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2021-11-04 21:35
英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
小室圭今年7月參加紐約州律師資格考試，未能合格。（路透）

律師考試落榜 事務所老闆證實小室圭沒考上

2021-10-30 13:11

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍