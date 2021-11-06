圖輯／氣候大遊行登場 民眾痛批英首相「偽君子」

氣候大遊行正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，環保人士與民眾全球領導人發出抗議。特派記者林奐成／攝影

聯合國氣候大會照往年慣例，每逢兩周會議中間的周末，來自全球各國的環保人士會在場外舉辦「氣候大遊行 」，今年也不例外。英國時間周六早晨，數萬人冒著大雨，湧入蘇格蘭格拉斯哥的開爾文格羅夫公園，手舉「我們只有一個地球」（There is no planet B）及「立刻行動」的標語，呼籲各國政府不能再等，必須加大減碳 力度，對抗全球暖化。

「國際社會主義道路」（International Socialist Alternative）組織者丹尼說，他從愛爾蘭來此參加遊行，「我們要確保COP26聽得見勞動階級的聲音」，因為勞動與貧窮階級是受到氣候變遷 影響最大的族群。他批評，以現行利益至上、大型跨國企業盛行的經濟體制，無法真正解決氣候變遷問題。

「全球領導人都是偽君子，你看英國首相強森就是搭私人飛機！」丹尼認為，因為2019年起青年氣候運動崛起，加上極端災難越來越嚴重，才讓政客們不得不正視問題。此外，作為全球最大碳排放國的中國，也未負起應有減碳責任。

當地一名14歲中學生、印度移民第二代蔓哈也來參加氣候遊行，她說氣候行動是一個很重要的議題，必須來此展現她的支持，「我們的學校很支持我們來遊行，甚至鼓勵我們。」

是否擔心自己的未來受到氣候變遷的影響？蔓哈表示，「當然，氣候變遷的後果是我們這一代要去承擔，我們這一代要在這個氣候變遷的年代裡長大。我們需要更多再生能源，這樣才不會繼續破壞我們的地球。」

蘇格蘭當地媽媽安娜也帶兩個兒子來參加遊行，「各國代表在議場努力，我們來這裡盡自己一份力量，希望帶來改變。」她說，日常生活中他們也力行減碳，包括多騎腳踏車和搭大眾運輸工具，減少開車，對抗全球暖化。