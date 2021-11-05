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巴西26歲女歌手墜機身亡 登機前最後身影曝光

編譯徐榆涵／綜合報導
巴西26歲知名女歌手梅東薩（Marília Mendonça）5日在一場飛機失事中身亡。(美聯社)
巴西26歲知名女歌手梅東薩（Marília Mendonça）5日在一場飛機失事中身亡。(美聯社)

巴西26歲知名女歌手梅東薩（Marília Mendonça）5日在一場飛機失事中身亡，同行的叔叔、製作人和兩名工作人員也一同喪命，墜機原因尚不清楚。

BBC報導，梅東薩2019年獲得拉丁葛萊美獎，是巴西著名的鄉村歌手，去年因為疫情使得演唱會紛紛取消，但她參加的一系列網路音樂會吸引許多網友觀看，其中之一更創下觀看次數最多的直播紀錄，在YouTube有330萬人次收看。

梅東薩有一個2歲兒子，5日搭機前往米納斯吉拉斯州卡拉廷加（Caratinga）參加音樂會，未料飛機墜毀於12公里外。事故發生前幾小時，梅東薩曾在推特上傳一段她準備登上私人飛機的影片。

救援過程中一度傳出梅東薩還活著，但最終官方證實了她的死訊，消息曝光後震驚外界，巴西足球明星內馬爾發推文說：「我拒絕相信。我拒絕。」歌手安妮塔（Anitta）說：「我無法相信。我想相信還有希望。」當局已展開調查確認墜機原因。

墜機 足球 疫情

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