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俄外交官離奇陳屍柏林使館外 德媒：真實身分是情報員

編譯徐榆涵／綜合報導
德國媒體報導，俄羅斯駐柏林大使館一名外交官上月被發現陳屍在使館外，其真實身分是俄國的臥底情報員。(Getty Images)
德國媒體報導，俄羅斯駐柏林大使館一名外交官上月被發現陳屍在使館外，其真實身分是俄國的臥底情報員。(Getty Images)

德國媒體報導，俄羅斯駐柏林大使館一名外交官上月被發現陳屍在使館外，其真實身分是俄國的臥底情報員。

德國新聞雜誌《明鏡週刊》5日報導稱，柏林警方10月19日在俄羅斯使館外發現有人從窗戶墜樓，緊急叫救護車後，該男子仍不治身亡，德國安全單位不確定死因，俄羅斯使館也不同意驗屍。報導指出，這名男子已被確認為俄羅斯聯邦安全局（FSB）情報單位的探員。

這起事件5日才被首度報導。俄羅斯使館拒絕對其職員之死發表評論。德國外交部僅證實一名俄羅斯外交官身亡，但未提供更多資訊。

調查新聞媒體Bellingcat援引外洩數據庫資料稱，這名情報探員是俄國聯邦安全局一名高官的兒子，該名高官是聯邦安全局第二局副局長，主要負責策劃海外暗殺行動。

其中包括2019年一名流亡柏林的喬治亞公民漢哥希維利（Zelimkhan Khangoshvili）槍殺案，漢哥希維利曾是車臣叛軍將領，在車臣戰爭中與俄羅斯政府為敵。FSB第二局的其他目標包括俄羅斯反對派領袖納瓦尼，他在2020年的一次中毒襲擊後差點喪命。俄國否認是這兩起攻擊事件的幕後黑手。

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