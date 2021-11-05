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台國防部長投書WSJ 承認軍力不如中國 但絕不投降

專家解讀COP26：重要進展是減煤 但具體政策仍不明

特派記者林奐成／格拉斯哥報導
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）自上周日揭幕以來已進行6天議程。特派記者林奐成／攝影
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）自上周日揭幕以來已進行6天議程。特派記者林奐成／攝影

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）自上周日揭幕以來已進行6天議程，過程中雖有混亂，但各國談判代表也達成了不少協議，本報記者在現場觀察，並訪問英國能源政策專家，解讀COP26至今成果與面臨的減碳挑戰。

與會人士：警察最多、排隊最久的氣候大會

「這是我遇過警察最多的一次氣候大會！」一名與會的台灣人士私下表示，過往參加多次氣候大會，包括既具代表性的巴黎大會，都沒有遇過如此多的警察。現場觀察，英國這次以最高規格警力部署，會場的入口與交通要道都部署大批警力，甚至離會場最近的火車站「會展中心站」全天候都有超過10名警察站崗，就怕有抗議人士鬧場，妨礙會議進行。

此外，由於COP26安檢繁瑣，前3天出現與會人士在安檢處大排長龍的場面，人潮「回堵」數百公尺；與會代表若是9點或10點尖峰時間入場，平均得花一個小時才能進入，相當浪費時間。一位與會的中國人士也私下抱怨，過往參加多次氣候大會，沒遇過這種排隊情況。

熟悉能源政策的英國倫敦大學學院（UCL）資深研究員德拉蒙德。特派記者林奐成／攝影
熟悉能源政策的英國倫敦大學學院（UCL）資深研究員德拉蒙德。特派記者林奐成／攝影

專家分析：第一周最大成就 逐步淘汰燃煤

COP26首周有何進展？熟悉能源政策的英國倫敦大學學院（UCL）資深研究員德拉蒙德（Paul Drummond）接受本報訪問時表示，本周亮點包括印度總理莫迪宣示2070年要達成淨零碳排（net zero）、2030年要將再生能源佔比增加至50%。

他認為，印度宣示2070年淨零很令人驚訝，雖然被批評時間太慢，但他認為仍是頗具企圖心的目標，「畢竟印度是全球人口第二多的國家，未來幾年的能源需求一定節節高升」，要達成淨零碳排將充滿挑戰，而且勢必得依靠國際社會的「氣候金融」來挹注資金，才有辦法實現目標。

德拉蒙德指出，COP26本周最重要的宣示是一些關於燃煤的短期目標，例如超過20國已同意不再使用公眾資金，去為新的燃煤開發計畫提供融資。此外，超過40個煤炭使用國也承諾，要在2030至2040年逐步淘汰燃煤發電。不過，全球主要煤炭消費國如美國、中國與印度並未簽署協議，為這項承諾增添挑戰。

德拉蒙德也指出：「只有設定這些目標並不夠，各國更要訂出具體而有企圖心的政策，才能達成目標。2030年停止砍伐天然林的宣示也極具正面意義，但具體細節仍不明確，有待後續觀察。」

COP26 警察 印度

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