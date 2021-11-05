新書含查理週刊爭議穆斯林漫畫 新加坡列禁書

新加坡 當局宣布將一本書列為禁書，原因是書中含有「冒犯圖像」，包括幾幅描繪穆斯林先知穆罕默德（Prophet Muhammad）的爭議性漫畫。

法新社報導，新加坡人口主要是華人，但穆斯林族群也不少。當地對於煽動不同宗教和種族團體間敵對有嚴格法律限制。

新加坡資訊通信媒體發展局1日宣布，禁止「紅界線：政治漫畫與反審查鬥爭」（Red Lines: Political Cartoons and the Struggle Against Censorship，暫譯）一書在境內發行。

新加坡資媒局在聲明中表示，這本書因含有法國諷刺雜誌「查理週刊」（Charlie Hebdo）刊登的幾幅漫畫，而這些作品曾在國外引發暴力和抗議行動，因此被認定為「冒犯他人」而遭到禁售。

聲明還說：「冒犯他人的『查理週刊』漫畫在2006年首度出現，並已普遍被認定為不負責任、魯莽且具有種族主義 。」

「紅界線：政治漫畫與反審查鬥爭」於8月發行，作者是香港浸會大學傳理學院副院長喬治（Cherian George）與新加坡得獎漫畫家劉敬賢（Sonny Liew），內容主要是全球各地遭禁漫畫家的訪談，以及討論圖像作品的言論審查。

對於著作遭到禁售，喬治受訪時表示，他和劉敬賢「並不認同『查理週刊』如何利用一些在歐洲宣傳反穆斯林態度的漫畫」。

喬治說：「我們刊出少數幾幅這類作品，當作仇恨言論的例子，用意是教育 讀者，某些漫畫如何能夠傷害到西方國家中脆弱的少數族群。」

喬治又說，他們知道有些國家不會接受這些圖像出現，例如新加坡，因此他們已準備為了這些市場將著作改編，但新加坡政府卻選擇直接禁售。

根據新加坡資媒局說法，這本書還含有詆毀印度教和基督教的相關內容。