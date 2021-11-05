我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州警作證 艾立吉私人筆記本 詳列紀夢奇失蹤過程

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

新書含查理週刊爭議穆斯林漫畫 新加坡列禁書

中央社新加坡5日綜合外電報導

新加坡當局宣布將一本書列為禁書，原因是書中含有「冒犯圖像」，包括幾幅描繪穆斯林先知穆罕默德（Prophet Muhammad）的爭議性漫畫。

法新社報導，新加坡人口主要是華人，但穆斯林族群也不少。當地對於煽動不同宗教和種族團體間敵對有嚴格法律限制。

新加坡資訊通信媒體發展局1日宣布，禁止「紅界線：政治漫畫與反審查鬥爭」（Red Lines: Political Cartoons and the Struggle Against Censorship，暫譯）一書在境內發行。

新加坡資媒局在聲明中表示，這本書因含有法國諷刺雜誌「查理週刊」（Charlie Hebdo）刊登的幾幅漫畫，而這些作品曾在國外引發暴力和抗議行動，因此被認定為「冒犯他人」而遭到禁售。

聲明還說：「冒犯他人的『查理週刊』漫畫在2006年首度出現，並已普遍被認定為不負責任、魯莽且具有種族主義。」

「紅界線：政治漫畫與反審查鬥爭」於8月發行，作者是香港浸會大學傳理學院副院長喬治（Cherian George）與新加坡得獎漫畫家劉敬賢（Sonny Liew），內容主要是全球各地遭禁漫畫家的訪談，以及討論圖像作品的言論審查。

對於著作遭到禁售，喬治受訪時表示，他和劉敬賢「並不認同『查理週刊』如何利用一些在歐洲宣傳反穆斯林態度的漫畫」。

喬治說：「我們刊出少數幾幅這類作品，當作仇恨言論的例子，用意是教育讀者，某些漫畫如何能夠傷害到西方國家中脆弱的少數族群。」

喬治又說，他們知道有些國家不會接受這些圖像出現，例如新加坡，因此他們已準備為了這些市場將著作改編，但新加坡政府卻選擇直接禁售。

根據新加坡資媒局說法，這本書還含有詆毀印度教和基督教的相關內容。

新加坡 種族主義 教育

上一則

穀物植物油領漲 10月世界糧食價格飆至10年新高

下一則

瑞典環保少女童貝里：聯合國氣候峰會「失敗」

延伸閱讀

圖輯／青年氣候遊行 11歲生罷課：我的未來是水災野火

圖輯／青年氣候遊行 11歲生罷課：我的未來是水災野火
華裔吳弭當選市長 證明波士頓不再是白男天下

華裔吳弭當選市長 證明波士頓不再是白男天下
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

熱門新聞

嫌犯砍傷人並縱火後，冷靜地坐在車廂裡抽菸，等待警察。（取材自推特）

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

2021-10-31 10:52
紐約州律師協會29日公布7月律師資格考試榜單，已脫離日本皇室的真子公主新婚夫婿小室圭未能合格。(美聯社)

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

2021-10-29 10:48
愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

2021-11-03 14:06
坎昆凱悅茲瓦飯店發生槍擊事件，民眾聚集在大廳。(路透)

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2021-11-04 21:35
小室圭今年7月參加紐約州律師資格考試，未能合格。（路透）

律師考試落榜 事務所老闆證實小室圭沒考上

2021-10-30 13:11
英國威爾斯地區風景如畫、牛羊成群的巴德西島看似平靜，地下卻埋了多達2萬人。（取材自臉書）

英國無名小島驚見「萬人塚」 骸骨因葬太多人浮出地表

2021-10-30 08:33

超人氣

更多 >
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格
中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難