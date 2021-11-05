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穀物植物油領漲 10月世界糧食價格飆至10年新高

中央社巴黎4日綜合外電報導
聯合國糧農組織（FAO）今天指出，上個月世界糧食價格創10年來新高，且已是連3個月上漲，主要受到穀物和植物油價格攀漲帶動。Getty Images
聯合國糧農組織（FAO）今天指出，上個月世界糧食價格創10年來新高，且已是連3個月上漲，主要受到穀物和植物油價格攀漲帶動。Getty Images

聯合國糧農組織（FAO）今天指出，上個月世界糧食價格創10年來新高，且已是連3個月上漲，主要受到穀物和植物油價格攀漲帶動。

聯合國糧農組織公布，世界糧食價格指數10月平均為133.2點，為2011年7月以來新高，與去年同期相比，上漲了31.3%。

由於歉收以及需求強勁，農產品價格在過去一年大幅上漲。

聯合國糧農組織指出，10月穀物價格指數與9月相比，上漲了3.2%，其中已連漲5個月的小麥價格上揚5%，寫下2012年11月以來最高紀錄。

針對小麥，聯合國糧農組織表示：「主要出口國，尤其是加拿大、俄羅斯和美國的收成減少，使全球市場供應更為緊張，持續構成價格上漲壓力。」

聯合國糧農組織說，馬來西亞缺工持續使棕櫚油生產受阻，在棕櫚油、大豆油、葵花籽油和芥花油價格都走強之下，10月的全球植物油價格上漲9.6%，創歷史新高。

相比之下，全球糖價10月下跌1.8%，終結連6個月漲勢。

英國廣播公司（BBC）報導，勞動力短缺也促使糧食生產和運輸成本上升。

此外，澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）專家布西奇亞（Brigit Busicchia）指出，全球市場的投機買賣行為也助長價格波動。她表示，這尤其影響仰賴食品進口的國家。

布西奇亞說：「預計像是埃及或其他中東國家，穀物供應會出現緊張。」

聯合國 油價 指數

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