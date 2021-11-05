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「每個人都是殭屍」男發狂殺5人獲判無罪 日網友錯愕

聯合新聞網 / 綜合報導
日男「竹島叶實」在2017年因為聽從腦內的幻聽而動手殺人，造成3死2重傷的慘劇，然而近日卻獲得法院宣判無罪。(取材自YouTube)
日男「竹島叶實」在2017年因為聽從腦內的幻聽而動手殺人，造成3死2重傷的慘劇，然而近日卻獲得法院宣判無罪。(取材自YouTube)

日本神戶在2017年發生一起兇殺事件，一位名為「竹島叶實」的男子突然襲擊親人和附近民眾，造成三人死亡、兩人重傷的慘案。然而最近日本法院因認為竹島有精神疾病，因此判決兇嫌無罪，引起軒然大波。

根據日本媒體「每日新聞」報導，30歲的竹島在2017年7月，先是拿菜刀刺殺了同居的祖父母，和一位住附近的女性，接著又用金屬球棒毆打母親等兩人，因此遭到起訴。

調查發現，竹島在案發前幾天，腦中出現一位認識女性的聲音，告訴竹島要和他結婚，請他來到神社。那個聲音後來又對竹島說，除了他們兩人以外，世界上的其他人都是「哲學殭屍」。「哲學殭屍」指的是一個人雖然有人類的外在和意識，但沒有感情等精神內涵，如同行屍走肉一般。而竹島就是把他人看做殭屍，才會痛下殺手。

以此為由，辯護方稱竹島當時患有「精神分裂症」，腦中出現幻聽的狀況下，才會突然動手行兇。因此主張竹島在案發當下是心神喪失的狀態，所以不該背負法律責任。但檢察官認為竹島只是「心神耗弱」，因此要求判處竹島無期徒刑。最後，神戶地方法院以「哲學殭屍」的說詞，認定竹島當時確實可能有心神喪失的狀況，因此判他無罪。

判決出爐之後，被害者家族完全無法接受，認為三位無辜的生命就此逝去，結果犯人卻得到法律的保障。當初在事件中重傷的男子，也在聽到判決後感到錯愕，認為他花了好多時間，才從意外中回到本來的生活，但既然被告被判無罪，代表他從今以後又得繼續提心吊膽過日子。

日本許多網友也對此判決感到不滿，紛紛批評「差不多該丟掉『心神喪失』這說詞了吧」、「深切感受到這國家沒有正義了」、「因為瘋掉了所以無罪，這怎麼想都很奇怪啊」、「去最高法院那邊罷免判無罪的法官吧」、「希望法律能夠改正」、「他在『決定殺人』的時間點，就已經有責任能力了吧」、「無刑事責任能力的人最強說」、「我認為放過這個人肯定會再犯」。

不過也有專家出面解釋無罪判決的原因，例如律師山岸久朗就表示，因為日本的刑法採取責任主義，訂有「心神喪失者的行為不罰」的條文，加上被告人已經認罪，才會有這個結果，但他認為這樣的作法的確有商榷之處。曾當過特搜部主任的前田恒彥也說明，心神喪失者被判無罪後，會被評估是否有需要強制住院治療，不過對希望能判處極刑的遺族而言，這樣的處置自然無法接受。

日本 罷免 檢察官

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