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瑞典財長安德森接任執政黨黨魁 有望成首位女總理

中央社斯德哥爾摩4日綜合外電報導
瑞典執政黨社會民主黨選出財政部長安德森(前)為新任黨魁。(美聯社)
瑞典執政黨社會民主黨選出財政部長安德森(前)為新任黨魁。(美聯社)

瑞典執政黨社會民主黨（Social Democrat）今天選出財政部長安德森（Magdalena Andersson）為新任黨魁，使安德森距離成為瑞典首位女總理更靠近一步。

現任總理勒夫文（Stefan Lofven）之前表示將辭去黨魁並卸下總理，好讓繼任者有充分時間準備2022年9月的大選。

路透社指出，勒夫文與綠黨（Green Party）組成少數聯合政府，自2014年掌權以來勉強維持執政。安德森要接替勒夫文成為總理，也得獲得綠黨以及左派黨（Left Party）和中間黨（Centre Party）支持。

國會可能於本月進行表決，屆時若大多數議員不投下反對票，54歲的安德森將成為瑞典總理。

鄰國挪威早在40年前就出現首位女性領導人。瑞典自詡全球性平領袖且擁有「女性主義」外交政策，卻一直未能跟上腳步。

安德森若獲任總理，今年內將面臨艱難的預算協商；而她若想在明年9月之後續任，還得扭轉民調。

安德森說，她的優先要務會是減少私營部門在教育、衛生、老人照護領域所扮演的角色，以及處理氣候變遷和瑞典的幫派犯罪潮。

瑞典 氣候變遷 預算

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