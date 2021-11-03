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何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

中央社芝加哥3日綜合外電報導
愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)
愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)

根據路透社對十多名重要疾病專家的訪問，隨著全球多地Delta變異株確診趨勢放緩，科學家已在評估明年過後，COVID-19會在何時何地轉變成地方性流行病（endemic disease）。

科學家們預期首批脫離COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行（pandemic）的國家，可能同時具備疫苗接種率高、染疫康復後獲得自然免疫力的比率高等特點，像是美國、英國、葡萄牙和印度。

但他們也警告，引發COVID-19的SARS-CoV-2病毒依然難以預測，且正持續突變，在未接種疫苗的族群內傳播。

沒有科學家完全排除「末日情境」的可能性，也就是病毒突變到足以避開人類好不容易才獲得的免疫力。但科學家愈來愈有信心多國來年即可能脫離大流行慘況。

領導世界衛生組織（WHO）抗疫的流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）告訴路透社：「我們認為現在到2022年底之間，會是我們控制住這個病毒的時刻…也就是我們能顯著降低重症和死亡。」

世衛與疾病專家共同研究出未來18個月COVID-19大流行的可能走向，上述看法即是以他們的研究結果為根據。

世衛的目標是在2022年底前讓全球7成人口打過疫苗。范科霍芙表示：「如果我們達成那項目標，我們將進入流行病學上非常不同於現在的情況。」

但范科霍夫也擔心各國過早解除COVID-19預防措施，她說看到人們彷彿一切都結束了一般走在街上，讓她很吃驚。

根據世衛10月26日的報告，自8月以來，全球幾乎所有地區的COVID-19新增確診和病故人數都已減少。

歐洲則是例外，Delta病毒正在俄羅斯、羅馬尼亞等接種率低落的國家，還有解除戴口罩要求的國家製造新疫情

此外，Delta變異株也導致新加坡和中國等國家的確診數上升，這兩國接種率雖高，但因為較嚴格封城，很少人有自然免疫力。

幾名專家指出，他們預期美國Delta疫情會在這個月告一段落，成為最後一波確診激增的重大疫情。至於英國等取消防疫限制的國家雖然確診大增，疫苗似乎也讓患者不至於進醫院。

未來幾年COVID-19預期仍會是人類生病和死亡的主要原因，跟瘧疾等其他地方性流行病很類似。一些專家則說，COVID-19病毒終究會變得更像麻疹，亦即仍會在接種率低的族群內引發疫情。

還有專家認為，COVID-19可能會變得更像流感等季節性呼吸道疾病，或者是變得致死率較低且主要影響孩童，但可能得過數十年才會變這樣。

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