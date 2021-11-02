不是第一次…阿富汗父迫於生計「賣9歲女給55歲富豪」

阿富汗有一名父親迫於生計、選擇將9歲女兒作為「童養媳」賣給當地一名55歲的富豪。圖為有幸離開阿富汗的女童，與本文無關。（路透）

隨著阿富汗 進一步陷入人道主義危機，許多貧困家庭被迫將年幼女兒「出賣」，就有一名父親迫於生計、選擇將9歲女兒作為「童養媳」賣給當地一名55歲的富豪。

每日郵報報導，現年9歲的帕娃瑪（Parwana Malik）被父母賣給55歲富豪科班（Qorban），在帕娃瑪被帶走的那天，她的父親、因內疚而幾近崩潰的阿布杜（Abdul Malik）淚流滿面地懇求買家「這是你的新娘，請照顧好她，請不要打她」。

帕娃瑪的家人表示「他們別無選擇」。過去4年他們一直住在巴德吉斯省西北部的一座收容營地，他們只能靠人道主義援助和工作 生存、每天的收入更僅2英鎊（約2.7美元）。不過自神學士8月接管阿富汗以來，該國經濟處於崩潰邊緣、國際人道主義援助被擱置，包括帕娃瑪在內的許多家庭都深受影響。

幾個月前，阿布杜已經被迫賣掉帕娃瑪12歲的姊姊，先前他找工作、向親戚借錢，他的妻子甚至向其他營地居民乞討食物，但都沒有任何效果。如今他只能選擇再次賣掉女兒，阿布杜表示感到內疚、晚上無法入睡，但無奈地表示「我們家有8個人，我必須賣掉（帕娃瑪）才能讓其他家庭成員活下去」。

對於自己被賣掉，帕娃瑪表示「我父親賣了我，因為我們家沒有麵包、米或麵粉，他把我賣給一個老人」，她仍希望能改變父母想法，因為她不想離開家庭或放棄受教育 的機會，並稱自己長大後想成為一名老師，但當科班拿著錢到來、這一切彷彿再也不可能實現，帕娃瑪擔心「新家」會毆打她並強迫她工作。

科班表示自己已經有妻子，稱「帕娃瑪很便宜，她的父親很窮、他需要錢」，並承諾「她將在我家工作，我不會打她，我會像對待家人一樣對待她，我會很友善的」。但阿布杜悲痛地表示自己現在對女兒「已經沒有任何權力」，並透露科班告訴自己「我為這個女孩（帕娃瑪）付了錢，我和她做什麼不關你的事，那是我的事」。

雖然賣掉帕娃瑪最終拿回價值20萬阿富汗尼（約2197美元）的現金、綿羊和土地，但阿布杜表示這只能維持他們家幾個月的生活，他們必須找到另一種賺錢方式才能生存。阿布杜表示「我們沒有未來，我們的未來被摧毀了，如果我的經濟狀況沒有改善，我將不得不賣掉另一個女兒」。

來源：CNN