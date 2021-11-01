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COP26／巴西承諾2030年碳排減半

中央社／聖保羅1日專電
巴西環境部長雷特宣布，巴西將把2030年減少溫室氣體目標從43%提高到50%，這一新承諾將在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）生效。（路透）
巴西環境部長雷特宣布，巴西將把2030年減少溫室氣體目標從43%提高到50%，這一新承諾將在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）生效。（路透）

巴西環境部長雷特今天宣布，巴西將把2030年減少溫室氣體目標從43%提高到50%，這一新承諾將在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）生效。

雷特（Joaquim Leite）是在首都巴西利亞一場活動中通過網路直播宣布的。巴西最初提出的減排目標是以2005年為基礎，到2025年減排37%，2030年43%。

巴西政府也宣布，將非法砍伐森林歸零的目標達成時間從2030年提前到2028年，承諾到2027年減少50%。

雷特確認，將在COP26期間制定到2050年實現碳中和的目標，即當排放量減少到最低，其餘部分通過重新造林以吸收大氣中的二氧化碳或碳捕獲技術來完全補償。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）沒有參加正在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議，他在今天播出預先錄製好的短片中說：「巴西在氣候控制方面有更大的野心，且巴西是問題解決方案的一部分。」

上述言論與承諾與波索納洛政府前3年的環境政策形成鮮明對比。鑒於亞馬遜地區森林砍伐連續兩年增加，巴西面臨的困難是讓其他國家相信巴西政府的環境承諾是認真的。

數據顯示，2020年巴西境內火災數量創10年來最高，2019年碳排放量創13年來最高，而亞馬遜森林砍伐達到2008年以來最高水準。

波索納洛在短片中說：「巴西是克服這一全球挑戰的解決方案一部分。到2020年取得的成果顯示，我們可以更加雄心勃勃。我已授權環境部長雷特在COP26期間提出新的氣候目標。」

COP26會議期間，預料各國領袖將談判新的承諾，以保證巴黎氣候協定將全球暖化控制在攝氏1.5度的目標。

由於波索納洛缺席COP26，談判的控制權交給在氣候峰會上有經驗的巴西外交官，他們將試圖證明，前環境部長薩勒斯（Ricardo Salles）今年稍早離職後，巴西政府即改變立場採取措施打擊森林砍伐。但鑒於波索納洛政府在環境領域非常負面的國際形象，巴西需要有更雄心勃勃的承諾，以說服其他國家。

巴西倡議團體氣候觀測站（Observatório do Clima）執行長阿斯特里尼（Marcio Astrini）說，如果以2005年為基礎，將2030年的減排目標提高到50%，波索納洛政府將與前任總統羅賽芙（Dilma Rousseff）6年前提出的目標掛鉤。

雷特表示，與其他發展中的大國相比，巴西的目標最具雄心，「例如中國，是現今污染最嚴重、溫室氣體排放最多的國家，表示將從2030年起才啟動減排進程；換句話說，2030年以前，中國可能繼續增加排放量」。

中國 亞馬遜 聯合國

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