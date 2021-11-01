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印度宣示2070年淨零碳排 比英美晚20年 仍讓各國驚喜

編譯葉亭均／綜合外電
印度總理莫迪1日在英國格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會上宣布，印度目標在2070年達成淨零排放。（路透）
印度總理莫迪1日在英國格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會上宣布，印度目標在2070年達成淨零排放。（路透）

印度總理莫迪在英國格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會上宣示，這個全世界第三大碳排放國將在2070年達成淨零排放。這一大膽的承諾讓峰會的代表們大感驚喜。

莫迪的宣言為氣候峰會的協商注入新氣象，此前，相關協商因上周末G20羅馬會議令人失望的結果而遭遇挫敗。儘管印度在49年後要達成淨零碳排目標的時程遠比美國、英國等富裕國家落後20年，但仍設法採取科學家所說要避免災難性全球暖化的必要之舉。

倫敦政經學院格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所所長史登（Nicholas Stern）表示：「這是峰會非常重大的時刻」，這是印度展現「能夠同時實現經濟發展與氣候變遷目標的機會」。

莫迪在峰會上提出更積極的短期目標，來佐證支撐印度要在2070年達成淨零碳排的目標。莫迪說，到2030年底，印度的低碳排放發電量要從4500億瓦提高至5000億瓦，並且承諾全國半數電力都來自再生能源。在2030年之前，印度將讓企業的二氧化碳排放量減少10億噸。從2030年至2070年的40年間，印度將規劃更多減碳措施細節。

莫迪還承諾將印度2030年碳排放強度（即國內生產毛額（GDP）的每單位二氧化碳排放量）減少目標從35%提高至45%。史登估算，新的目標可能代表印度會在2030年前達到碳排放高峰。

印度是包括美國和中國在內的碳排放大國中，在峰會舉行期間最受矚目的大國。美國總統拜登未將有任何實質重大的新計畫端上檯面，至於中國國家主席習近平未親自出席氣候峰會，也未提出減碳的新計畫。

印度面臨的減碳挑戰是如何為邁向淨零碳排籌措資金，因為這需要數兆美元的投資。莫迪重申富國應該協助窮國籌措資金，以加速邁向乾淨能源，但他未詳述印度需要國際社群的何種確切幫助。

莫迪說：「印度期待全球已開發國家儘快提供1兆美元的氣候融資。」「沒有遵守氣候承諾的國家理應承受壓力。」

印度 減碳 美國

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