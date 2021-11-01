「煤癮」難戒 亞洲興建中的煤廠近200座 美用量增20%

美國今年燃煤使用量也可能激增近20%，凸顯全球要戒掉「煤癮」，仍有長路要走。（美聯社）

聯合國氣候峰會COP26在英國 登場之際，亞洲國家仍在興建數百座燃煤電廠，美國 今年燃煤使用量也可能激增近20%，凸顯全球要戒掉「煤癮」，仍有長路要走。

路透報導，美國非營利組織「全球能源監控」的數據顯示，亞洲正在興建的燃煤電廠逼近200座，中國占95座、印度 28座、印尼23座。這些新電廠服役後，將在30年運轉年限內排放近280億噸的二氧化碳。

儘管全世界再生能源發電量大幅提高，但全球經濟仍仰賴燃煤發電。亞洲燃煤發電占總發電量比率，是全球平均值的兩倍，尤其印度等快速發展的經濟體。

英國石油（BP）發布的世界能源統計數據顯示，去年全球燃煤發電占總發電量的比重超過35%，天然氣占25%，水力發電占16%，核電占10%，太陽能、風力等再生能源占12%。

英國金融時報（FT）則報導，美國能源資訊局（EIA）數據顯示，今年美國發電廠燃煤用量可能勁增近20%至5.21億短噸（1短噸 = 0.90718474 公噸 ），意味燃煤發電超越核能，成為美國第二大電力來源，僅次於天然氣。EIA預估，這將導致能源相關碳排量增加8%。