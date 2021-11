研究：格陵蘭島極端融冰事件加劇全球洪災風險

研究指出,由於氣候暖化,過去10年內格陵蘭島冰層共有3.5兆噸的冰融化,使全球海平面上升1公分。圖:pixabay

今天發布的一項新研究顯示,在過去10年內,格陵蘭島冰層共有3.5兆噸的冰融化,導致全球海平面上升1公分,各地洪災 風險也因此升高。

全球最大島嶼格陵蘭(Greenland)上冰層內含的冰凍水,足以讓全球海平面升高約6公尺,且極端融化事件的頻率已持續增加至少40年之久。

雖然格陵蘭是全球氣候學家研究最多的地方之一,但這項最新研究是首先使用衛星數據探測格陵蘭冰層徑流的研究。

在發布於「自然通訊」(Nature Communications)期刊的報告中,研究人員表示,在過去40年裡,格陵蘭的融冰徑流增加了21%。

更令人震驚的是,歐洲太空 總署(European Space Agency)的資料顯示,自2011年以來,格陵蘭的冰層已減少3.5兆噸的冰,融冰的水足以使全球海平面上升,並使沿海社區面臨更高的洪災風險。

研究顯示,過去10年內損失的冰量,有1/3來自2個炎熱的夏季,包括2012年和2019年。

照片顯示,每年的融冰狀況都有顯著差異,結合氣溫資料後即可發現,除全球升溫外,熱浪已逐漸成為冰層融化的主因。

研究報告主要作者、英國 里茲大學(University of Leeds)極地觀測與模型中心(Centre for Polar Observation and Modelling)研究人員史雷特(Thomas Slater)表示:「正如我們在世界其他地方所見,格陵蘭也很容易受到極端天氣事件增加的影響。隨著氣候變暖,我們可以合理預測,格陵蘭的極端融冰狀況將會越來越常發生。」

事實上,要判定格陵蘭融冰導致全球海平面上升多少,對科學家來說並非易事。因為他們必須將其他因素納入考慮,如其他陸地冰川融化造成的潛在上升,且當海水溫度升高,水的體積也會變大,這也會導致海平面升高。

研究作者表示,衛星資料讓他們快速準確地估計格陵蘭在某一年中損失了多少冰,並將其轉換為海平面上升數據。

研究共同作者、英國蘭開斯特大學(The Lancaster University)環境數據科學中心(Environmental Data Science)資深講師李森(Amber Leeson)表示:「根據模型預測,至2100年,格陵蘭融冰將造成全球海平面上升3至23公分。」