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批大國無作為 帛琉人怒 「快成瀕危物種」

特派記者林奐成／格拉斯哥報導
帛琉環保團體「氣候韌性小島社群」（Climate Resilient Island Societies，CRIS）創辦人兼副會長珍妮佛。特派記者林奐成／攝影
帛琉環保團體「氣候韌性小島社群」（Climate Resilient Island Societies，CRIS）創辦人兼副會長珍妮佛。特派記者林奐成／攝影

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）進入第二天議程，英國首相強生等重量級人物陸續進場發言，但排碳量大的富裕國家，是否傾聽小國心聲？本報前進COP現場觀察，訪問來自太平洋島國帛琉的環團，他們憤怒說，氣候變遷已是日常面對的危機，富裕國家對減緩暖化做的不夠，「好多居民搬離海邊的家，我們已變成瀕危物種！」

帛琉氣候變遷團體「Rare」倡議人士凱文（Kevin Mesebeluu）表示，帛琉人與氣候變遷共處，房舍遭受海水上升威脅，「你早上起床，可能發現海水淹上你的床，我們還要將靠近海岸的醫院遷離」，氣候變遷的速度增加，需要更多國際夥伴合作來應變，如果現在什麼都不做，下一代孩子就會遭殃。

凱文說，在他四十二年人生中，深刻感受海平面上升影響，「當我還小時，我可以在屋子前的沙灘玩耍，當我長大開始工作後，沙灘不見了，變成一座堤防，防禦海水不要灌進來」，無法想像自己孩子長大後，家鄉會變成什麼樣子。

富有國家做得是否足夠？凱文直言，「當然不夠，所以我們才會在這裡，參加遊行，這次兩大國（中俄領導人）不出席，我們怎麼可能做出改變！每個人都得出席才對。」

帛琉另一環保團體「氣候韌性小島社群」（Climate Resilient Island Societies，CRIS）創辦人兼副會長珍妮佛（Jennifer Koskelin Gibbons）說，「媒體上報導，好像氣候變遷會在十五年後才發生，但不幸的是，對帛琉與其他太平洋島國來說，氣候變遷今日就在發生」。

珍妮佛舉例，她的住家離海邊只有四公尺遠，二周前發生暴風雨，水就淹進院子，「以前我們從來沒想過颱風會侵襲帛琉，而且是一個接一個來！」海平面上升，甚至讓許多居民遷居，「這一切是很安靜地發生，你沒有發覺，但居民發現自己無法再住在這裡，就拋棄了房子，搬去別的地方，我們已變成瀕危物種！」

帛琉環保團體「氣候韌性小島社群」（Climate Resilient Islan...
帛琉環保團體「氣候韌性小島社群」（Climate Resilient Island Societies，CRIS）創辦人兼副會長珍妮佛。特派記者林奐成／攝影
我國財團法人國際合作發展基金會，長期對帛琉提供農業援助，提升面對氣候變遷的環境韌...
我國財團法人國際合作發展基金會，長期對帛琉提供農業援助，提升面對氣候變遷的環境韌性，這次也來蘇格蘭參加COP26。特派記者林奐成／攝影
帛琉氣候變遷團體「Rare」倡議人士凱文表示，帛琉人每天與氣候變遷共處。特派記者...
帛琉氣候變遷團體「Rare」倡議人士凱文表示，帛琉人每天與氣候變遷共處。特派記者林奐成／攝影
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）進入第二天。特派記者林...
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）進入第二天。特派記者林奐成／攝影
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）進入第二天。特派記者林...
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）進入第二天。特派記者林奐成／攝影
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）進入第二天。特派記者林...
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）進入第二天。特派記者林奐成／攝影
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）進入第二天。特派記者林...
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）進入第二天。特派記者林奐成／攝影

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