我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

萬聖節驚魂夜：東京電車「小丑殺傷事件」怎麼了？

聯合國報告：2015到2021恐成有紀錄以來最熱7年

中央社／格拉斯哥31日電
聯合國世界氣象組織（WMO）31日表示，2015年到2021年將成為有紀錄以來最熱的7年。圖為2020年9月5日南加州杭亭頓海灘，正處於熱浪下的民眾在海邊消暑。（美聯社）
聯合國世界氣象組織（WMO）31日表示，2015年到2021年將成為有紀錄以來最熱的7年。圖為2020年9月5日南加州杭亭頓海灘，正處於熱浪下的民眾在海邊消暑。（美聯社）

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）今天表示，2015年到2021年將成為有紀錄以來最熱的7年，同時警告地球正進入「未知領域」。

聯合國世界氣象組織在氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）登場之際發布的初步氣候報告說，溫室氣體排放導致的全球暖化恐為「當代和未來世代帶來深遠影響」。

聯合國世界氣象組織依據今年頭9個月的資料說，儘管今年初的反聖嬰現象（La Nina）帶來降溫效應，2021年仍可能創下有紀錄以來第5到第7熱的一年。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在針對這份報告的聲明中說：「從海洋深處到山頂，從冰川消融到不間斷的極端天氣事件，全球生態系統和社區正遭受破壞。」

他補充說，為期兩周的COP26氣候會議「必須成為人類與地球的轉折點」。

聯合國世界氣象組織發現，2021年的平均氣溫比工業化前水準高約攝氏1.09度。

自19世紀中期以來，人類開始以工業規模燃燒化石燃料。報告顯示，過去20年（2002年至2021年）均溫首度越過較19世紀中期升高攝氏1度的象徵性門檻。

各國2015年簽署巴黎氣候協定（Paris Agreement），同意將全球氣溫升幅控制在「遠低於」工業革命前水準攝氏2度內，儘可能不超過攝氏1.5度的目標。

從那時起，全球陸續發生一連串天氣災害，包括澳洲和西伯利亞創紀錄的野火、北美千年一遇的熱浪，以及導致亞洲、非洲、美國和歐洲發生嚴重洪患的極端降雨。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說：「極端（天氣）事件已成新常態。」

世界氣象組織表示，海洋吸收二氧化碳造成酸化的情況至少是2萬6000年來「前所未見」，還說這將降低海洋吸收更多二氧化碳的能力。

與此同時，暖化促使海水膨脹、陸冰消融，是海平面上升的主因，海平面上升幅度同樣創下新高。

布里斯托冰河學中心（Bristol Glaciology Centre）主任班伯（Jonathan Bamber）在對科學媒體中心（Science Media Centre）的評論中說，這份報告「令人震驚且深感不安，是給全球領導人的另一記警鐘，時間已經不多了」。

他說，按照目前軌跡，到2100年前，海平面升幅可能超過2公尺，恐使全球約6.3億人流離失所。

班伯說：「後果不堪設想。」

「如今需要的是每個國家和國家行為者採取深刻而全面的行動，以限制進一步和更深層次的氣候崩潰。」

聯合國 暖化 美國

上一則

日本自民黨超乎預期 眾院單獨過半 岸田喊話盡快訪美

延伸閱讀

習近平談氣候挑戰 促富國金援發展中國家

習近平談氣候挑戰 促富國金援發展中國家
地球的災害

地球的災害
聯合國官員籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

聯合國官員籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐
驚…小行星飛掠南極洲上空史上第三近 科學家竟未發現

驚…小行星飛掠南極洲上空史上第三近 科學家竟未發現

熱門新聞

紐約州律師協會29日公布7月律師資格考試榜單，已脫離日本皇室的真子公主新婚夫婿小室圭未能合格。(美聯社)

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

2021-10-29 10:48
嫌犯砍傷人並縱火後，冷靜地坐在車廂裡抽菸，等待警察。（取材自推特）

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

2021-10-31 10:52
小室和真子在記者會中深情對望。（美聯社）

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

2021-10-26 19:21
真子公主10月23日慶祝30歲生日，26日結婚，變成平民。圖為真子公主本月6日在赤坂離宮迎賓館花園與妹妹佳子公主。(Getty Images)

日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」

2021-10-26 21:52
日本宮內廳26日宣布，真子公主已經與未婚夫小室圭正式登記結婚，同時正式脫離皇室。（美聯社）

影／日本真子公主終於成婚 與妹妹相擁道別 正式脫離皇室

2021-10-25 23:39
真子公主10月23日慶祝30歲生日，26日結婚，變成平民。圖為真子公主本月6日在赤坂離宮迎賓館花園與妹妹佳子公主。(Getty Images)

真子下嫁變平民 日宮內廳仍代購物 挨轟：要當公主多久

2021-10-27 21:12

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
網瘋傳李雲迪受邀 任耶魯大學音樂學院終身教授

網瘋傳李雲迪受邀 任耶魯大學音樂學院終身教授