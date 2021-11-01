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潛艦軍售被蒙鼓裡 法總統馬克宏批澳總理「撒謊」

中央社／羅馬31日電
法國總統馬克宏31日出席G20峰會，對媒體表示澳洲總理莫里森在取消潛艦軍售一事上徹頭徹尾對他撒謊。（Getty Images）
法國總統馬克宏31日出席G20峰會，對媒體表示澳洲總理莫里森在取消潛艦軍售一事上徹頭徹尾對他撒謊。（Getty Images）

法國總統馬克宏今天表示，澳洲總理莫里森在取消潛艦軍售一事上徹頭徹尾對他撒謊，還說要重建彼此間的信任恐需更多努力。馬克宏這番話加劇這場本就令人擔憂的外交危機。

綜合法新社等媒體報導，馬克宏（Emmanuel Macron）和莫里森（Scott Morrison）雙雙在義大利羅馬出席20國集團（G20）高峰會，這是自澳洲撕毀與法國價值數百億美元潛艦合約轉投向英美以來，兩人首度會面。

澳洲、美國、英國9月宣布建立新三方安全聯盟AUKUS，協助澳洲發展核動力潛艇，確保印太和平穩定，使法國與澳洲的潛艦交易告吹。暴跳如雷的法國召回駐美及駐澳大使，痛批此舉是背信忘義，就像是在「背後捅一刀」，信任遭到背叛。

馬克宏對前往羅馬採訪G20高峰會的一群澳洲記者說：「我非常尊重你們的國家，也對你們的人民十分尊敬、友好。我只能說若彼此要尊重時，必須真誠待人、依此行事並堅持這項價值。」

當詢及莫里森是否誠實，馬克宏答稱「我不認為（對方誠實），我知道他有（撒謊）」。

馬克宏本周稍早在電話中告訴莫里森，潛艦合約糾紛已傷害法澳間互信，而兩人迄今尚未坐下來正式會談，不過法國大使預計11月1日在雪梨會見澳洲外長。

馬克宏還撂話「過18個月你們就會知道了，祝你們好運」，顯然馬克宏對澳洲毀約耿耿於懷。

18個月意指美英售澳洲核潛艦新協議，需要18個月前期評估，即從上月宣布後開始的18個月裡，澳洲政府完全不知道新潛艦開發需耗時多久、多少預算成本。

莫里森今天則在記者會為自己辯護，駁斥馬克宏的說法，堅稱先前已向馬克宏解釋過，常規潛艦不再能滿足澳洲需求，還說兩國關係已開始修復。

莫里森說：「我不同意（對方說法），那不是事實。我們當初共進晚餐。正如我多次所言，我非常清楚地解釋了傳統潛艦的選項不符澳洲利益。」

美國總統拜登29日與馬克宏會面時坦承，美國在處理這件事上不夠圓融，當時馬克宏盼美方以行動贏回法國的信任，對拜登的回應不若對莫里森激烈。

澳洲總理莫里森（左起）、德國總理梅克爾、英國首相強生和法國總統馬克宏31日在G2...
澳洲總理莫里森（左起）、德國總理梅克爾、英國首相強生和法國總統馬克宏31日在G20峰會交談。（Getty Images）

澳洲 馬克宏 美國

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