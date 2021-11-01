潛艦軍售被蒙鼓裡 法總統馬克宏批澳總理「撒謊」
法國總統馬克宏今天表示，澳洲總理莫里森在取消潛艦軍售一事上徹頭徹尾對他撒謊，還說要重建彼此間的信任恐需更多努力。馬克宏這番話加劇這場本就令人擔憂的外交危機。
綜合法新社等媒體報導，馬克宏（Emmanuel Macron）和莫里森（Scott Morrison）雙雙在義大利羅馬出席20國集團（G20）高峰會，這是自澳洲撕毀與法國價值數百億美元潛艦合約轉投向英美以來，兩人首度會面。
澳洲、美國、英國9月宣布建立新三方安全聯盟AUKUS，協助澳洲發展核動力潛艇，確保印太和平穩定，使法國與澳洲的潛艦交易告吹。暴跳如雷的法國召回駐美及駐澳大使，痛批此舉是背信忘義，就像是在「背後捅一刀」，信任遭到背叛。
馬克宏對前往羅馬採訪G20高峰會的一群澳洲記者說：「我非常尊重你們的國家，也對你們的人民十分尊敬、友好。我只能說若彼此要尊重時，必須真誠待人、依此行事並堅持這項價值。」
當詢及莫里森是否誠實，馬克宏答稱「我不認為（對方誠實），我知道他有（撒謊）」。
馬克宏本周稍早在電話中告訴莫里森，潛艦合約糾紛已傷害法澳間互信，而兩人迄今尚未坐下來正式會談，不過法國大使預計11月1日在雪梨會見澳洲外長。
馬克宏還撂話「過18個月你們就會知道了，祝你們好運」，顯然馬克宏對澳洲毀約耿耿於懷。
18個月意指美英售澳洲核潛艦新協議，需要18個月前期評估，即從上月宣布後開始的18個月裡，澳洲政府完全不知道新潛艦開發需耗時多久、多少預算成本。
莫里森今天則在記者會為自己辯護，駁斥馬克宏的說法，堅稱先前已向馬克宏解釋過，常規潛艦不再能滿足澳洲需求，還說兩國關係已開始修復。
莫里森說：「我不同意（對方說法），那不是事實。我們當初共進晚餐。正如我多次所言，我非常清楚地解釋了傳統潛艦的選項不符澳洲利益。」
美國總統拜登29日與馬克宏會面時坦承，美國在處理這件事上不夠圓融，當時馬克宏盼美方以行動贏回法國的信任，對拜登的回應不若對莫里森激烈。
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