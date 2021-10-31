G20落幕 義大利政府首度向中國關切台海情勢

義大利外交部長迪馬尤（右）與中國外長王毅（左）29日在羅馬舉行的G20峰會上會面。（歐新社）

G20羅馬峰會昨天落幕，地主國義大利 政府在會議期間首度向中國 公開關切台灣 海峽緊張情勢，呼籲中國以對話、非衝突手段解決兩岸問題，並提及香港、新疆人權遭壓迫問題。

義大利安莎通訊社（Ansa）昨天報導，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）利用會議空檔與中國外交部長王毅會談，議題包括中義雙邊合作、歐洲聯盟（EU）與中國關係，以及「重啟人權問題對話」。報導引述義大利總理府表示，德拉吉也和王毅談到阿富汗與「印太地區安全問題」。

報導未詳述德拉吉在會談中所指「人權問題」與「印太地區安全議題」具體牽涉的國家、地域。

不過根據義大利外交部聲明稿，外長迪馬尤（Luigi Di Maio）29日與王毅會談時明確表示，對於台灣議題，義大利政府很關切台灣海峽緊張局勢，希望兩岸能對話與情勢和緩。

義大利外交部聲明稿提到，迪馬尤「特別強調」義大利對新疆和香港人權問題的擔憂，希望中國能和歐盟恢復有關人權問題的高階對話。

這是義大利外交部官網首度公開宣告對台海緊張局勢的關切。相較義大利在雙邊外長會後新聞稿內高調提及「香港」、「新疆」、「台灣」等敏感議題，中國官媒新華社對中義外長會晤的報導，則隻字未提人權、台海緊張等談話內容，僅簡短描述「中義將加強實質合作」。

義大利外交部表示，迪馬尤向中國強調恢復雙邊直航的重要性，盼雙邊加強能源、環境等領域的合作，迪馬尤也請中國協助解決義大利家庭收養中國兒童手續上的困難。

義大利外交部表示，中義外長針對阿富汗情勢深入討論，義大利重申捍衛人權、打擊恐怖主義的重要性，雙方還談到生物多樣性等環境保護議題。