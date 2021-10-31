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COP 26現場觀察／老老少少 高喊救氣候

特派記者林奐成／格拉斯哥採訪報導
比利時的公民團體「阿公阿嬤救氣候」從愛丁堡步行四天來到格拉斯哥，邊走邊喊口號表達訴求。特派記者林奐成／攝影
比利時的公民團體「阿公阿嬤救氣候」從愛丁堡步行四天來到格拉斯哥，邊走邊喊口號表達訴求。特派記者林奐成／攝影

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）」昨揭幕，196國領袖和逾2萬名代表團湧入英國格拉斯哥。本報記者在會場採訪來自法國、比利時和斯洛伐克的與會人士，他們紛紛表達對於極端氣候的擔憂，表示氣候確實更暖、水災遽增，希望這次氣候大會可做出實際行動，扭轉氣候變遷

法國格勒諾布林科技學院（Grenoble INP）學生團體持觀察員證前來參加。學生馬克辛說，他們將參加周邊會議，身為法國人的他雖然以「巴黎協定」自豪，但他批評自從「巴黎協定」後，「氣候行動並沒有很大進展，一點都不夠」。

該校教師伊莎貝拉說，在法國南部地中海地區，他們發現降雨愈來愈多，「還發生3千年一見的水災」，北部則是遭遇前所未有熱浪。住在山區格勒諾布林的伊莎貝拉發現，「冰河消融，雪量減少，氣候問題非常嚴重」。

東歐國家斯洛伐克代表團1員的蓓提絲則說：「我們國家天氣愈來愈熱，夏天溫度衝高到攝氏40度，這是非常不尋常現象，尤其城市熱島效應更嚴重。」蓓提絲說，該國政府為了減碳和減少垃圾，正在對一些容器加徵費用，例如不可回收的塑膠袋，在發電上則朝廢煤努力。

來自比利時的公民團體「阿公阿嬤救氣候」也共襄盛舉，他們由十多名已當祖父母的民眾組成，他們先抵達愛丁堡，再步行四天來到格拉斯哥，邊走邊喊口號表達訴求。成員瑞多說，今年比利時遭逢嚴重水災，洪水淹過河堤，造成嚴重傷亡。有感於近年許多年輕中學生發起氣候行動，他和一群阿公阿嬤在四年前成立這個團體，要趁這次大會發揮自己力量。

減碳 洪水 氣候變遷

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