格拉斯哥氣候峰會能阻暖化？英國媒體這樣說

聯合國氣候變遷峰會31日在格拉斯哥正式開幕，圖會峰會舉行場館。(Getty Images)

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）31日在英國 蘇格蘭格拉斯哥正式揭幕，各界關注這場為期兩周的會議能否成為英相強生所說的「轉折點」，還是瑞典 氣候少女童貝里批評的只是更多「廢話」。英國廣播公司（BBC）指出，達成限制全球升溫攝氏1.5度目標前景雖不樂觀，但峰會的舉行多少能帶來一些成效。

儘管談論了30年、先前召開過25次氣候峰會，當前地球均溫仍較工業化前至少高出攝氏1.1度且還在上升。縱使各國落實當前減排承諾，本世紀末仍將面臨2.7度的危險升幅。

各界對這次峰會將取得實質進展的期望高於過去，主要因為全球暖化風險已實質影響多國。德國今年發生的洪災造成200人死亡，地處寒帶的加拿大遭熱浪侵襲，西伯利亞北極地區甚至成了大烤爐。

科學家如今也較以往任何時候都清楚，全球碳排量必須在2030年前減半，這是避免全球升溫突破攝氏1.5度的最終期限，並進而在2050年達到淨零碳排目標。

但許多石油 和煤炭儲量豐富的國家對整個氣候議程充滿敵意，並嘗試全力拖慢進程，而目睹升溫正威脅自身生存的貧窮弱國則亟需援助。一位曾參加哥本哈根氣候峰會談判的英國政府前顧問認為，雖然峰會存在缺陷，但仍是個必不可少的機制。

英國雪菲爾大學教授雅各布說，若沒有這些峰會，「碳排放量可能比現在更高」，並指同時做出的集體承諾，能迫使各國政府持續關注氣候問題。