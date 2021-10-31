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神學士精神領袖阿洪扎達 首度公開露面

中央社／喀布爾31日電
神學士現任精神領袖阿洪扎達幾乎未曾在公眾面前現身。（路透）
神學士現任精神領袖阿洪扎達幾乎未曾在公眾面前現身。（路透）

阿富汗武裝組織神學士（Taliban，另譯塔利班）官員今天宣布，組織最高領袖阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）今天首度公開露面，在南部城市坎達哈（Kandahar）支持者的會議上發表演說。

法新社報導，阿洪扎達自2016年以來一直是神學士的精神領袖，但他始終保持低調，即使旗下組織神學士8月奪下阿富汗政權後依然如此。

他低調的作風助長外界猜測他在成立的神學士政府中扮演何種角色，甚至有傳言指出他已過世。

根據神學士官員說法，阿洪扎達今天造訪哈基瑪神學院（Darul Uloom Hakimah），並對「英勇的士兵和信徒發表談話」。

活動現場戒備森嚴，並沒有照片或影片外流，不過神學士社群媒體帳號倒是分享了一段10分鐘的錄音檔。

被稱作「信徒領袖」的阿洪扎達演說內容並未觸及政治議題，而是傳達宗教訊息，尋求神賜福於神學士領導階層。

他不但為神學士烈士、受傷戰士祈禱，同時也祈禱伊斯蘭大公國（Islamic Emirate）官員在這次「重大考驗」中能取得成功。

美軍無人機2016年狙殺前神學士領袖曼蘇爾（Mullah Akhtar Mansour）後，神學士內部迅速進行權力過渡，阿洪扎達獲派接任領袖。

神學士 阿富汗 社群媒體

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