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以色列多個網站遭駭 犯案團體疑與伊朗有關

中央社／耶路撒冷30日電
以色列媒體報導，據信與伊朗有關的駭客侵入以色列工程資訊技術公司Cyberserve，癱瘓這家公司旗下客戶的數個網站。（路透）
以色列媒體報導，據信與伊朗有關的駭客侵入以色列工程資訊技術公司Cyberserve，癱瘓這家公司旗下客戶的數個網站。（路透）

以色列媒體報導，據信與伊朗有關的駭客侵入以色列工程資訊技術公司Cyberserve，癱瘓這家公司旗下客戶的數個網站。

受這起網攻影響的網頁包括以色列兩家客運業者、一間兒童博物館以及公共廣播電台的線上部落格。截至今天正午，用戶仍不能登入這些網站。

名為「黑影」（Black Shadow）駭客團體出面宣稱犯案，並在通訊軟體Telegram公布他們口中客戶個資，包括客運公司Kavim的客戶姓名、電郵地址和電話號碼。

這支駭客團體昨晚在Telegram平台發出訊息說：「再次說嗨，我們有消息給各位…大家今天可能無法連上許多網站，工程資訊技術公司Cyberserve及其客戶都被我們入侵了。」

「如果你們不想資料被外洩出去，儘速和我們聯繫。」

以色列媒體說，「黑影」是一支與伊朗相關的駭客集團，利用網攻犯罪。

這支駭客集團去年12月也曾入侵以色列大型保險公司Shirbit，竊走大批資料並要求100萬美元的贖金。但Shirbit拒絕支付贖金，黑影隨後外洩手上資訊。

伊朗媒體則把矛頭指向政府在海外的對手。

法新社報導，伊朗和以色列你來我往的從事「影子戰爭」，包含以色列和伊朗船隻據報多次受到攻擊，雙方相互指責對方；而網攻也是影子戰爭中的一環。

2010年，伊朗核計畫遭電腦病毒Stuxnet感染，導致伊朗鈾濃縮設施癱瘓，而Stuxnet據信就是由以色列和盟友美國共同研發而成。

以色列 伊朗 駭客

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