普亭藉外國代理人法 箝制新聞自由和反對派人士

俄國總統普亭。(美聯社)

俄羅斯司法部每周五會在網站更新「外國代理人」名單，因此這是對俄國 反對派人士最殘酷的一天，這些人士擔心自己會沾上「叛國者」污名。

「美國 有線電視新聞網」（CNN）獨家報導，獨立記者認為這是無法去除的污點。俄國總統普亭（Vladimir Putin）堅稱，「外國代理人法」的用意不在於使媒體噤聲或加以審查，而是告知閱聽大眾，某些媒體的經費來自國外。

普亭最近表示：「這項法律並非要禁止任何人對特定議題保有自己的意見，而是與在國內政治活動期間收受國外金援有關。」

諾貝爾和平獎得主、俄國獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）認為，這是俄國當局扼殺獨立新聞報導和俄國實際反對派一切遺留的最新舉措。

穆拉托夫告訴CNN：「1990年代到2000年代初期，會有記者被受雇的殺手暗殺，舉例來說，記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）就是這樣丟了性命。如今的政策是藉助外國代理人法，來將目標柔性絞殺。」

穆拉托夫至今有6名「新報」的同事，為了報導真相而遭殺害。最著名的是美國出生的調查記者波利特科夫斯卡亞，15年前在莫斯科市中心住宅大樓電梯內遭槍殺身亡，年僅48歲。

穆拉托夫說：「當一家媒體被宣告為『不受歡迎』時，也就成為了社會公敵，完全無法繼續運作。」他將諾貝爾獎 的獎金捐給幫助罕病兒童和與新聞工作有關的慈善機構。

人權觀察（Human Rights Watch）駐莫斯科的歐洲和中亞部門副主任拉柯辛納（Tanya Lokshina）告訴CNN：「反對派政治人物、獨立記者和部落客在俄國顯然會面臨危險，現已有十多名這樣的人士可疑死亡，還有許多人受到暴力攻擊。這些罪行鮮少遭到真正的調查，使一種逍遙法外的氣氛不斷存在。」