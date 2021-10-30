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英安德魯王子稱性侵指控無根據 籲美法院撤銷

中央社紐約30日綜合外電報導
英國安德魯王子（Prince Andrew）。(美聯社)
英國安德魯王子（Prince Andrew）。(美聯社)

英國安德魯王子（Prince Andrew）堅稱對他的性侵指控毫無根據，提告人不過是想從中獲利，今天要求紐約法院撤銷指控。

美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）在曼哈頓聯邦地方法院遞出民事訴訟，稱約20年前，安德魯王子在她未滿18歲時，在已故美國金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的同夥、英國名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的倫敦住宅內性侵她。

根據法院文件，安德魯王子委任律師布雷勒（Andrew Brettler）指控朱弗里這次提訴，是繼控告艾普斯坦後，想要「再次獲得進帳」。

布雷勒寫道：「朱弗里這幾年拿到的錢，絕大多數人大概只有作夢才能得到。這完全構成動機，促使她持續對安德魯王子這類人輕易提告。」

朱弗里於2019年指控艾普斯坦性販運，把她「借出去」與艾普斯坦有權有勢的友人發生性行為。

38歲的朱弗里今年8月指控安德魯王子，在20多年前她17歲時性侵她。依美國法律規定，17歲仍是未成年人。

安德魯王子上月收到相關法庭文件，依指示須在10月29日前答覆。他的律師昨天代為答覆，要求法院撤銷告訴，並要求朱弗里提出更明確陳述。

艾普斯坦 美國 性侵

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