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韓中外長會談 韓媒：可能談及台灣議題

中央社／首爾30日電
中國國務委員兼外長王毅（右）29日在羅馬會見韓國外長鄭義溶。（新華社）
中國國務委員兼外長王毅（右）29日在羅馬會見韓國外長鄭義溶。（新華社）

中國外交部長王毅與南韓外交部長鄭義溶在義大利羅馬進行會談，韓國媒體指出，近期美中角力升溫，王毅可能提及台灣議題，尋求韓方協助。

韓聯社報導，王毅與鄭義溶於當地時間29日於20國集團（G20）峰會場外進行會談，是雙方時隔一個半月再次會晤，兩人談話約30分鐘，就朝鮮半島局勢、雙邊關係發展，地區及國際問題交換意見。

南韓外交部表示，雙方外長就朝鮮半島情勢及終戰宣言等朝鮮半島和平進程相關議題進行深入討論，鄭義溶也藉此機會強調，雙方有必要為促進電影等文創領域交流合作，意指要求中方解除「限韓令」。

外交部並未確切說明這次會談中是否提及美中角力議題，韓聯社報導推測，王毅有可能在討論國際局勢時提及台灣議題等與美國立場衝突的問題，要求韓方予以協助。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在美東時間26日發表聲明，支持台灣參與聯合國體系，引發中方不滿，王毅在羅馬時間29日受訪時表示，美國企圖在台灣問題上搞突破，破壞台海和平穩定。

此外，韓聯社引述新華社報導，王毅就北韓議題表示，近期朝鮮半島局勢出現一連串新改變，對兩韓關係改善及發展保持支持，對於北韓與美國重啟對話也抱持樂觀態度。

王毅 台灣 美國

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