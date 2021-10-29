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解決糧荒 北韓宣導民眾吃黑天鵝肉

中央社首爾29日綜合外電報導
這周，北韓官媒開始宣導民眾食用黑天鵝，稱其是珍貴食物來源，表示新建設的工業規模養殖場將能改善人民生活。圖：pixabay
這周，北韓官媒開始宣導民眾食用黑天鵝，稱其是珍貴食物來源，表示新建設的工業規模養殖場將能改善人民生活。圖：pixabay

從印製錢票取代鈔票，到繁殖黑天鵝供食用，報導顯示，北韓被迫發展出一系列創新作法，以在遏止疫情封閉邊界情況下，解決經濟難題與糧食短缺危機。

路透社報導，隨著收成季邁入尾聲，國際觀察家表示，北韓的糧食與經濟同樣貧乏，有跡象顯示，北韓逐步增加貿易，並從中國獲取大量人道物資援助。

根據在場議員揭露，韓國情報機構28日在閉門國會聽證會表示，北韓領導人金正恩下令確保每一粒穀物收成，並全力投入耕作。

議員對記者表示，情報機構評估，受益於今年天氣較為暖和，北韓的收成應該會優於去年。北韓也準備在未來幾個月重新開放與中國和俄羅斯的邊界。

北韓向來苦於糧荒，觀察家指出，北韓的經濟管理不善，受到發展核武引發國際制裁、天災，以及現在的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致關閉邊界等因素加劇惡化。

金正恩宣布糧荒情勢「緊急」，並向民眾為了防疫做出的犧牲致歉。但他也表示，今年的經濟情勢已有好轉。

北韓否認聯合國專家這個月有關北韓成千上萬人正面臨饑荒危機的報告。

北韓至今沒有正式通報任何一個COVID-19確診病例。聯合國機構表示，北韓最近開始容許援助物資運入，中國公布的數據也顯示雙方貿易逐步增加。

根據多家媒體引述不具名北韓消息來源，由於北韓紙鈔缺乏，央行印製了面額約1美元的「錢票」（Tonpyo）替代。

脫北者經營的日本網站臨津江（Rimjin-gang）報導，由於官方印製紙鈔所需的紙和油墨難以從中國輸入，因此印製錢票代替，至少從去年8月開始流通。

首爾的「北韓新聞」（NK News）證實這些報導，並表示缺鈔狀況因為北韓官方禁止使用外國貨幣，尤其是美元和人民幣而惡化。

路透社無法獨立證實錢票相關新聞的真實性。

而在這周，北韓官媒開始宣導民眾食用黑天鵝，稱其是珍貴食物來源，表示新建設的工業規模養殖場將能改善人民生活。

北韓執政共黨機關報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）25日報導：「黑天鵝肉既美味又具有醫療價值。」

「北韓新聞」報導，北韓從2019年初開始研究繁殖黑天鵝作為食物來源，並要求學校、工廠和企業種植糧食作物、飼養魚類和其他動物，以提高糧食自給。

「北韓新聞」資深分析記者茲維爾科（Colin Zwirko）寫道，這個辦法想要一箭雙鵰，一方面解決沒辦法大規模種植、供應全國足夠糧食的問題，另一方面解決因為疫情，從2020年初開始很大程度阻擋糧食與其他物品進口造成的窘境。

北韓 中國 疫情

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