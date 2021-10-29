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泰國將解除隔離管制 但疫苗覆蓋率不到50%

編譯陳律安／綜合外電
泰國將在下周一鬆綁邊境管制，並迎接超過40國的外國旅客，以帶動經濟復甦。美聯社
泰國將在下周一鬆綁邊境管制，並迎接超過40國的外國旅客，以帶動經濟復甦。美聯社

儘管完整接種新冠疫苗的人口比率仍未達50%，泰國仍將在11月1日對已完整接種疫苗的旅客解除隔離限制，涵蓋逾40個國家，凸顯旅遊業對泰國經濟的重要性。

CNBC報導，Our World in Data的數據顯示，截至27日，泰國僅約42%的民眾完整接種新冠疫苗，相較下，柬埔寨、馬來西亞及新加坡等東南亞國家的比率超過70%。這三個東南亞國家，以及澳洲和中國的旅客，都被泰國列入11月1日的開放名單中。

泰國總理帕拉育10月初宣布鬆綁邊境管制，對此美國銀行經濟學家表示，這將嘉惠泰國旅遊業、帶動經濟復甦、及拉抬泰銖匯率，但也示警這麼做「不是沒有風險」。

美銀經濟學家說，泰國兩劑疫苗的覆蓋率相對較低，也不平均，而其他國家的經驗顯示，這麼低的疫苗覆蓋率無法遏止疫情爆發，更難以擋下Delta變種病毒。

不過，美銀經濟學家認為，泰國承擔風險的意願較高，不太可能再度祭出封鎖措施，除非加護病房的床位耗盡。

野村證券經濟學家邦努奇說：「我們認為，泰國政府在兩劑疫苗覆蓋率僅40%的情況下，仍開放邊境，凸顯泰國非常仰賴外國旅客。」

牛津經濟研究院經濟學家芬娜表示，在東南亞各大經濟體中，泰國對旅遊業的倚重程度名列前茅，而旅遊業產值占泰國2019年國內生產毛額（GDP）的比率達21%左右。她說，泰國的旅遊限制帶來高昂的經濟和社會代價，也造成泰國的經濟復甦力道，在東南亞國家中落入後段班。

泰國 疫苗 東南亞

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