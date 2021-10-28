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世衛：歐洲COVID-19疫情增溫 距疫情結束路仍長

中央社布魯塞爾28日專電
世衛秘書長譚德塞。(美聯社)
世衛秘書長譚德塞。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）今天表示，因歐洲疫情增溫，全球新增確診病例在2個月以來首次增加，顯示大流行距離結束還有一段長距離。

世衛組織今天召開線上記者會，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，歐洲地區病例持續上升速度超過其他地區下降速度，使得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的全球新增病例和死亡人數為近2個月來首次增加，這再次提醒大家距離疫情大流行結束還有一段長距離。

而世衛流行病學家、COVID-19技術主管官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）會中說明，歐洲病例上升與逐漸進入冬天人們待在室內有關，而室內通風不佳易傳播病毒，因此感染人數增加。

范科霍芙提到，再加上當前還有變異病毒株威脅，因此她認為疫情還會持續，並提醒即使疫苗接種率高也不能掉以輕心，疫苗雖可以減少重症，但也需勤洗手、戴口罩及避免群聚才能阻止傳播鏈。

世衛統計至今天為止，全球累計2億4489萬7177病例 、死亡497萬例。

另根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天資訊，至10月27日歐洲單日新增11萬3000例確診，相較10月1日單日新增5萬1000例呈現倍增。

其中波蘭27日單日新增逾8000例創下今年4月底以來新高。而捷克也難以遏止疫情擴散，27日通報新增6274例確診病例，創下自4月7日以來的新高。

疫情 世衛 疫苗

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