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聲援立陶宛 歐盟：將反制針對成員國的威脅與施壓

記者張加／即時報導
歐盟理事會主席米歇爾（右）及執委會主席馮德萊恩（左）。（美聯社）
歐盟理事會主席米歇爾（右）及執委會主席馮德萊恩（左）。（美聯社）

關於立陶宛自宣布與台灣互設代表處後遭中國施壓，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）透過信函指出，在台灣設立代表處並不違反歐盟的一個中國政策，將反制針對歐盟成員國的威脅、政治施壓與強制作為。

歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」28國的共同主席及核心成員今年8月底聯名致函米歇爾與馮德萊恩等人，聯名函針對立陶宛決定與台灣互設代表處卻遭中國大陸以政治及經濟等各種手段施壓，強力表達支持立陶宛與台灣發展關係。

米歇爾與馮德萊恩今回信給「福爾摩沙俱樂部」指出，感謝該俱樂部來信聲援立陶宛，並關切中國大陸在立陶宛宣布設立台灣代表處後對立陶宛施加的壓力；「我們對中國當局的反應感到遺憾」，在台灣設立代表處並不違反歐盟的一個中國政策。

信函指出，歐盟已向在布魯賽爾與北京的中方高階官員提出此問題，並呼籲緩和局勢；雖然此事主要影響立陶宛與中國的雙邊外交關係，但中國與歐盟個別成員國雙邊關係的變化也會影響到整個歐盟與中國的關係。

信函寫道，歐盟重申其長期以來的一個中國政策，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；但歐盟及其成員國有權進一步發展與台灣的關係及合作，雙方是理念相近的夥伴，擁有共同價值觀與原則，特別是在民主、法治與人權方面，且台灣是區域重要的經濟與高科技合作夥伴。

中國 歐盟 台灣

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