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盧沙野辱罵法媒 無國界記者反酸：可請調去北韓

中央社巴黎28日專電
中國駐法國大使盧沙野。（歐新社）
中國駐法國大使盧沙野。（歐新社）

中國駐法使館日前批評記者媒體的舉動引起無國界記者組織反彈，發聲明呼籲盧沙野停止肆意謾罵記者，指外交官沒資格教導如何報導，並表示若不滿法國新聞自由，大可請調去北韓

總部在法國的無國界記者組織（Reporters sans frontières, RSF）昨天以「我們禮貌地呼籲中國駐巴黎大使停止對記者的肆意謾罵」為標題發出正式聲明，回應中國使館25日於官網張貼批評法國媒體與記者的新聞稿。

法國媒體近日關注台海議題，多次刊文分析中國侵擾台灣現況。報導讓中國不滿，使館在新聞稿中指責法媒「大肆渲染中國入侵」，要求記者「恪守職業道德」，甚至點名費加洛報（Le Figaro）資深記者法雷提（Sebastien Falletti），批評他「散布大量謊言謬論，肆意歪曲現實」。

無國界記者組織昨天發出聲明，譴責中國駐巴黎大使盧沙野又再次攻擊法國記者，措辭堅定寫道：「一個外交官沒資格教導如何報導，尤其是他代表的，是全球新聞自由最糟糕的政權之一。」

無國界記者組織將盧沙野稱為「可悲地以謾罵媒體出名的累犯」，說他這再次槓上法國記者，並點名駐亞洲特派法雷提。聲明指責盧沙野「毫不羞恥地」要法國全部媒體「恪守職業道德，尊重事實」。

無國界記者組織祕書長德洛瓦（Christophe Deloire）在聲明中寫道：「我們非常有禮地要求中國大使永久停止對新聞媒體的肆意謾罵。如果盧沙野覺得法國媒體對他而言太過獨立，他大可請調到一個專制國家，例如北韓，這樣就不會太想家，因為那裡也是只有政權宣傳有權力說話。」

盧沙野可謂中國戰狼外交代表，干涉新聞自由已非第一樁，2020年3月，他譴責法國記者嘲笑中國，並揭露中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中的謊言；同時他也致函法國參議員李察（Alain Richard），要求他取消訪台行程未果，接著便辱罵學者波恩達茲（Antoine Bondaz）「小流氓」與「瘋狗」，輿論沸騰甚至引起法國外交部召見。

無國界記者組織在官網中指出，中國駐外大使對記者的挑釁態度是政權最高層級政策的一環，目的是要影響國界之外的訊息傳播，就如該組織2019年公布的「中國追求的世界傳媒新秩序」報告所述。

今年10月，中國官媒「環球時報」主編胡錫進強力抨擊無國界記者組織「捏造一堆謊言」來傷害中國，並警告要無國界記者這隻「野狗」提防「中國的棍子」。

根據無國界記者組織今年的全球新聞自由指數，中國在180個國家和地區中排名第177，只比北韓高兩名，且目前至少關押了122名記者和新聞自由捍衛者。

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