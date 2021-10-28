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地中海颶風襲義大利 2死 羅馬G20峰會料不受威脅

中央社／羅馬27日綜合外電
「地中海颶風」侵襲義大利，挾帶的豪雨淹沒街道。（路透）
「地中海颶風」侵襲義大利，挾帶的豪雨淹沒街道。（路透）

「地中海颶風」（medicane）侵襲義大利，挾帶的豪雨淹沒街道，造成兩人罹難，現在將持續肆虐義大利南部，接下來兩天預料將帶來滂沱大雨與暴洪。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，西西里大區主席穆蘇梅齊（Nello Musumeci）昨晚證實有兩人罹難，還說有另1人失蹤；卡塔尼亞市（Catania）市長波蘭塞（Salvo Pogliese）敦促居民盡可能待在家中，說「我們經歷非常難熬的兩天」。

波蘭塞在上傳至臉書的影片中說：「過去幾個小時，我們受到強風暴雨侵襲。」他說，今天天氣好轉許多，但警告28日與29日的氣象預報仍「特別令人擔憂」。

「地中海颶風」侵襲義大利。（路透）
「地中海颶風」侵襲義大利。（路透）

義大利當局已對西西里島與涵蓋卡塔尼亞地區今明兩天的天氣狀況發布紅色警報。卡塔尼亞這一週的天氣都很惡劣。

全球領袖30、31日將齊聚羅馬參加20國集團（G20）峰會，而氣候問題將是G20峰會最優先處理的議題，接著關鍵的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）將在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場。

地中海颶風是在地中海形成的類颶風風暴，每年約發生兩次，通常是在9月到12月之間出現。根據卡塔尼亞市的氣候資料，在短短兩天內，林瓜格洛薩（Linguaglossa）已下了整整一年的雨量。

地中海颶風預計徘徊此區直到周末，將帶來更多雨水。義大利當局下令卡塔尼亞的學校停課，非必要性商店和辦公室持續關閉直到29日。內政部在新聞稿中說，過去一天來，卡塔尼亞已執行600多起救援行動。

義大利民防保護局局長庫吉（Fabrizio Curcio）在卡塔尼亞的記者會上說：「風暴尚未結束。現在是大家提高警覺的時候，但根據氣候模式，地中海颶風會來個回馬槍。此區未來幾個小時將遭遇強風暴雨。我們預計28日到29日的天氣將更為惡劣。」

然而，在羅馬登場的G20峰會預料不會受到威脅，只會讓呼籲控制暖化的國家更感到有急迫性，必須敦促全球承諾設定更嚴格的減碳目標。

義大利 颶風 風暴

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