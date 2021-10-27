丹麥候選人在中使館外張貼西藏旗幟海報 惹毛北京

丹麥地方選舉一名候選人日前在中國駐丹麥大使館外，張貼多張印有西藏「雪山獅子旗」的競選海報。(路透)

丹麥地方選舉一名候選人日前在中國 駐丹麥大使館 外，張貼多張印有西藏「雪山獅子旗」的競選海報，海報隨後消失，大使館27日也發布聲明，痛批這是「蓄意挑釁行為」。

丹麥將於11月16日舉行地方選舉。路透社報導，候選人羅登（Thomas Rohden）表示，他24日在首都哥本哈根（Copenhagen）中國大使館外張貼10張印有雪山獅子旗的選舉海報，「之後我看到有人從大使館內出來，看到海報後開始大驚小怪。數小時後，海報就不見了。」

羅登認為，海報是遭大使館職員移走，他已就海報遭竊案件報警，並於10月26日再度前往大使館外頭懸掛競選海報。

羅登表示，張貼這些海報是為抗議丹麥衛生當局與中國江蘇省2012年達成的一項合作協議。公開資料顯示，這項協議已經失效，但尚未正式終止。

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）也透過聲明表示，他認為這件事「令人擔憂」，將等待警方做出決定後才會採取進一步行動。他還說，「我們必須、也必定會堅持自身的價值和原則」。

沉默數日後，中國大使館27日在官網發布題為「針對大使館前反華海報」聲明，並稱「我們對這種蓄意挑釁行為表達強烈憤慨」。

聲明指出，「我們從不干預別國選舉，但堅決反對藉選舉之名和所謂『言論自由』，干涉中國內政，損害中國主權，破壞中國領土完整。」

事實上，中國並非本屆丹麥地方選舉的重要議題，但羅登是知名反中人物，過去曾擔任丹麥批判中國協會（Danish China-Critical Society）主席。