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只有7台起重機在動…美塞港恐比「李曼危機」更糟糕

COP26前夕 UN報告：恐面臨攝氏2.7度「災難性增溫」

編譯張君堯／綜合報導
根據聯合國公布的一份報告，全世界正在浪費因疫情而難得「重建環境」的機會，若各國未能加強其針對氣候變遷的承諾，人們將面臨至少攝氏2.7度的「災難性氣溫上升」。（美聯社）
根據聯合國公布的一份報告，全世界正在浪費因疫情而難得「重建環境」的機會，若各國未能加強其針對氣候變遷的承諾，人們將面臨至少攝氏2.7度的「災難性氣溫上升」。（美聯社）

根據聯合國公布的一份報告，全世界正在浪費因疫情而難得「重建環境」的機會，若各國未能加強其針對氣候變遷的承諾，人們將面臨至少攝氏2.7度的「災難性氣溫上升」。

衛報報導，這份26日公布的報告警告，各國目前的承諾到2030年僅能減少約7.5%的碳排放，遠低於科學家所說的「將全球氣溫上升限制在攝氏1.5度所需的45%」。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）將調查結果描述為對世界各國領導人的「警鐘」，專家們則呼籲對化石燃料公司採取嚴厲的行動。

根據聯合國報告，儘管有100多個國家承諾在本世紀中葉左右實現淨零排放，但這不足以避免氣候變遷。報告審查了各國在氣候問題上的意圖和行動之間的差距，許多淨零承諾被發現含糊不清，除非伴隨著嚴格的排放量削減，這10年將使全球暖化達到潛在的災難性程度。

編寫該報告的聯合國環境規畫署（Unep）主任安德森（Inger Andersen）表示「氣候變遷不再是未來的問題，這是一個現今的問題，為了有機會將全球變暖限制在攝氏1.5度，我們有8年時間將溫室氣體排放量幾乎減半，8年的時間制定計畫、制定政策、實施政策並實現減排，時鐘已經響亮地滴答倒計時」。

報告發現，去年在新冠疫情封鎖期間，碳排放量下降了約5.4%，但只有約五分之一的經濟復甦支出用於減少碳排放的努力。聯合國表示，儘管世界各國政府做出承諾，但未能「重建得更好」，這令人懷疑世界是否願意進行必要的經濟轉型以應對氣候危機。

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