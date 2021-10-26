德國新國會開議 為後梅克爾時代揭開序幕

德國新國會26日首次舉行會議，即將卸任的總理梅克爾在來賓席旁觀會議狀況。(美聯社)

在上月大選後，德國 新國會26日首次舉行會議，將迎來一個女性更多、更年輕、種族更多樣化的新時代。即將卸任的總理梅克爾 （Angela Merkel）則在來賓席旁觀會議狀況。

德國本屆新國會成員平均年齡為歷來最低，還包括該國首見的2名跨性別女議員。聯邦議院（Bundestag）今天開會，選出社會民主黨 （SPD）巴斯（Baerbel Bas）擔任新議長。

德國在二戰結束後建立聯邦議院，本屆為第20屆，是人數最多的一屆，共有736名議員。

在新聯合內閣政府成形之前，聯邦議院料將不會通過任何法律。接下來，他們還必須選出新任總理。

在9月26日的全國大選中，梅克爾的保守派遭遇了史上最大挫敗。

目前梅克爾個人支持度仍然很高。她將繼續擔任看守總理，直到聯邦議院選出她的繼任者。這個人選可能是中左翼社民黨的蕭茲（Olaf Scholz）。

選舉中獲得最多票數的社民黨正與綠黨（Greens）和親商派自由民主黨（FDP）協商，以在12月6日前組成聯合政府，長達16年的梅克爾時代也將正式終結。

在目前的協商中，他們預計組成更具共識的聯合陣線，尤其考量到右傾自民黨與左翼綠黨和社民黨的意識形態差異，三方共識超乎許多人預期。