倫敦強硬減碳 外送多騎腳踏車

倫敦的美食外送員多騎單車。特派記者林奐成／攝影

大笨鐘俯瞰下的西敏橋，私家轎車稀稀落落，一輛輛電動公車急駛而過；無數美食外送員賣力踩著單車上坡；開計程車17年的馬可也換了電動車 ，原因是「環保又省錢」。

聯合國第26屆氣候峰會即將開幕，聯合報特派記者前進今年主辦氣候峰會的英國，發現首都倫敦 雖遭疫情重創，但減碳 不停歇，喊出2030年淨零城市，以強硬政策及基礎建設帶動交通電動化，一場馬路上的綠色革命正在發生。

今年10月25日，倫敦人的大事是「極低排放區」擴大實施。該措施自2019年開始即24小時實施，不符排放規定的高汙染車輛須支付每日12.5到100英鎊（約17.2至138美元）通行費，市中心高汙染車輛減少35%，碳排放減少20%，「排放濾網」發揮效用。

倫敦居民麥西說，市中心居民收費減免優惠去年取消，迫使他將原有燃油車汰換為油電混合車，身邊親友也改搭公車或騎單車。倫敦交通局巴士事業發展部門主管康寧頓（Tom Cunnington）說，市中心已發生重大改變，碳排減少對倫敦人很重要。

倫敦政府統計，空汙指標之一的有毒氣體二氧化氮的濃度下降44%，濃度超標的中小學也減少97%，現在「極低排放區」進一步從市中心向南北擴張，將涵蓋380萬人口，減少更多碳排。

倫敦大舉推動各種車輛電動化，由公車扮演領頭羊。記者實際搭乘公車營運商Go-Ahead「507號」電動巴士，行駛在街道非常平穩。有11年駕駛經驗的司機亨利指出，電動車更流暢好開、更安靜，減少了這條路線的噪音汙染和碳排，對環境更好。

此外，英格蘭地區首批20輛「氫能巴士」也已在倫敦上路，由北愛爾蘭業者Wrightbus製造，加氫只需要8分鐘即能行駛400公里，較適合長途運輸。

62歲司機達衛特駕駛傳統巴士18年，他說，氫能巴士除了震動感降低，最大不同是不會排放廢氣，對環境更好；乘客索爾說，氫能巴士改善空氣品質，沒理由走回頭路讓老舊柴油車製造空汙。

交通局官員康寧頓指出，巴士占倫敦交通碳排量比重50%，目標在2034年前將全部9千輛巴士轉為零碳排。在倫敦，政府將巴士經營權承包給民間業者，因此可透過契約要求業者使用零碳排車輛。