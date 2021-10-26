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英女王出院後首度履行王室職責 線上接見新大使

中央社倫敦26日綜合外電報導
英國女王伊麗莎白二世先前住院一晚，並遵照醫囑休養。在出院後，今天首度履行王室職責，虛擬接見兩位新任駐英大使。美聯社
英國女王伊麗莎白二世先前住院一晚，並遵照醫囑休養。在出院後，今天首度履行王室職責，虛擬接見兩位新任駐英大使。美聯社

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）先前住院一晚，並遵照醫囑休養。在出院後，她今天首度履行王室職責，虛擬接見兩位新任駐英大使。

路透社報導，女王今天進行兩次虛擬接見，歡迎新任韓國駐英大使以及新任瑞士駐英大使。照片顯示，女王穿著黃色洋裝，面帶微笑看起來一如往昔。

高齡95歲的女王，是全球年紀最長且在位最久的君王。她20日因為未言明問題，在倫敦私立愛德華七世醫院（King Edward VII's Hospital）進行「初步檢查」後住院一晚，但與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無關。

這是伊麗莎白二世多年來首度在醫院過夜，但王室官員表示，她的精神很好，隔天便回到她居住的溫莎城堡（Windsor Castle），開始履行較不繁重職責。

伊麗莎白二世是英國與包括澳洲、加拿大及紐西蘭等其他15個大英國協（British Commonwealth of Nations）王國（Commonwealth realm）的女王。眾所周知，她身體強健，仍履行許多公務，明年將慶祝在位70年。

但在醫療團隊建議她應該休養數天後，她被迫取消上週前往北愛爾蘭（Northern Ireland）的原定官方行程。

女王今天進行兩次虛擬接見，歡迎新任韓國駐英大使(圖)以及新任瑞士駐英大使。美聯社
女王今天進行兩次虛擬接見，歡迎新任韓國駐英大使(圖)以及新任瑞士駐英大使。美聯社

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