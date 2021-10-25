提供逾百人「自殺藥」 心理學家無懼後果、盼國家重視

一位荷蘭心理學家近日向記者透露，自己向100多人提供「自殺藥物」，並強調自己發聲是為了引發關於荷蘭「協助自殺」法律的辯論。（示意圖／取材自Pixabay）

一位荷蘭心理學家近日向記者透露，自己向100多人提供「自殺藥物」，並強調自己發聲是為了引發關於荷蘭「協助自殺」法律的辯論。

衛報報導，現年78歲的心理學家范戴克（Wim van Dijk）表示並不擔心自己的行為可能會被判入獄，並堅持認為該議題需要公開，他呼籲「我知道後果、我不在乎，我希望激發社會動盪以至於司法部 門不能忽視，我真的不在乎他們逮捕我還是把我關進監獄 ，我希望發生些什麼」。

目前荷蘭法律規定，只有在「無法忍受的痛苦，沒有改善的前景或替代療法」的情況下，醫生才能回應「自願且經過深思熟慮的請求」進行協助自殺。

Psycholoog Wim van Dijk verstrekte het zelfdodingspoeder Middel X aan meer dan ­honderd mensen. Nu deelt hij zijn verhaal met de Volkskrant. ‘Het kan me niet schelen of ze me arresteren of me in de bak douwen. Ik wil verdomme dat er iets gebeurt’ https://t.co/PJRSYDJ7nE — de Volkskrant (@volkskrant) October 23, 2021

范戴克是「Coöperatie Laatste Wil」的成員，該團體致力於爭取更自由的立法，並為希望結束生命的人們提供建議，檢察官 已經在調查針對該組織的指控，即參加其聚會的人會購買一種稱為「Agent X」的致命藥物，但這些指控已被否認。

范戴克在接受採訪時透露，他曾建議參加該組織的人在主持人離開後留下來，這樣他就可以以每劑50歐元（約58.1美元）的價格向他們出售這種自殺藥物，范戴克強調「我已經仔細地為想要掌控自己生命終結的人提供他們未來能自己選擇結束生命的手段」，更透露「我是供應商，我已經為100多人提供了『Agent X』」。

今年7月，警方逮捕了一名28歲男子，他涉嫌向數百人出售自殺藥丸，檢察官表示至少有6人死於據稱由該男子提供的藥物，該男子也是「Coöperatie Laatste Wil」的成員。