提供逾百人「自殺藥」 心理學家無懼後果、盼國家重視

一位荷蘭心理學家近日向記者透露,自己向100多人提供「自殺藥物」,並強調自己發聲是為了引發關於荷蘭「協助自殺」法律的辯論。

衛報報導,現年78歲的心理學家范戴克(Wim van Dijk)表示並不擔心自己的行為可能會被判入獄,並堅持認為該議題需要公開,他呼籲「我知道後果、我不在乎,我希望激發社會動盪以至於司法部 門不能忽視,我真的不在乎他們逮捕我還是把我關進監獄 ,我希望發生些什麼」。

目前荷蘭法律規定,只有在「無法忍受的痛苦,沒有改善的前景或替代療法」的情況下,醫生才能回應「自願且經過深思熟慮的請求」進行協助自殺。

Psycholoog Wim van Dijk verstrekte het zelfdodingspoeder Middel X aan meer dan ­honderd mensen. Nu deelt hij zijn verhaal met de Volkskrant. ‘Het kan me niet schelen of ze me arresteren of me in de bak douwen. Ik wil verdomme dat er iets gebeurt’ https://t.co/PJRSYDJ7nE