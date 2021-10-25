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英國人繼續仇視梅根、哈利 威廉、凱特才是好榜樣

記者蘇詠智／即時報導
哈利與梅根在英國最新民調結果，也毫無意外僅獲極少數的支持。（路透資料照片）
哈利與梅根在英國最新民調結果，也毫無意外僅獲極少數的支持。（路透資料照片）

英國哈利王子和妻子梅根，不肯安於自身的位置，三番兩次想要爭取和「未來國王、王后」威廉與凱特平等的待遇，結果是自討沒趣，而且仍被皇室人員看低，連民眾也不支持。根據最新「周日快報」民調顯示，57%的受訪者認為威廉和凱特是比哈利、梅根更好的榜樣，僅9%覺得哈利與梅根強過威廉、凱特。

看來擔心「君主立憲制」恐無以為繼的人們可以鬆口氣，因為民調顯然反映出一個事實：英國多數民眾還是非常以皇室為重，想和皇室唱反調就不會受歡迎，皇室內部有多不合理也不在他們考慮的範圍之內，試圖想在皇室內帶進現代價值觀的人，反而會裡外不是人。身為良好的老百姓，就該聽從皇室的一切，皇室中最該被重視的當然是現在的君王和未來的君王，其他人都不應比他們更出鋒頭。

至於哈利和梅根這種不懂事事做小伏低、老希望自己的真心話被聽見，在英國民眾眼中實在大逆不道，八卦小報被他們封殺後惱羞成怒到處挖他們醜事，則令英國人民更相信他們本質欠佳、被皇室人員修理是剛好而已，皇室根本不需要改變，一切照舊大家還是會繼續擁戴下去，而哈利、梅根不管怎麼做都錯，要回英國則大家並不歡迎他們，要留在美國就是不顧女王年事已高、故意剝奪她和曾孫見面的機會。哈利與梅根沒有一件事做的對，對比的就是永遠完美、沒一件事做錯的威廉和凱特。

威廉與凱特在英國最新民調結果，毫無意外被認為是更好的榜樣。（美聯社資料照片）
威廉與凱特在英國最新民調結果，毫無意外被認為是更好的榜樣。（美聯社資料照片）

哈利 梅根 英國

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