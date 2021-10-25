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默克COVID-19口服藥 歐盟藥品管理局展開審查

中央社海牙25日綜合外電報導

歐盟藥品管理局今天表示，該局已經開始審查美國默克藥廠研發的一款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，增添以簡易治療方式減少重症和降低死亡率的希望。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）審查後，最終可能會批准授權在歐洲市場銷售。默克2周前才在美國申請這款抗病毒藥物的緊急使用授權。

歐盟藥品管理局在聲明稿中表示：「歐盟藥品管理局人類醫藥委員會已對口服抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）展開審查，這是由默克（Merck Sharp & Dohme）和Ridgeback Biotherapeutics所研發治療成人感染COVID-19的口服藥物。

歐盟藥物管理局表示，初步結果顯示這款藥物可能降低SARS-CoV-2（COVID-19病毒名稱）在人體以倍數增加的能力，從而避免COVID-19病患住院或死亡。

莫納皮拉韋之類抗病毒藥物的作用機轉是減少病毒複製能力。這款藥物以口服方式服用。

根據默克的臨床試驗，在患者檢測出陽性的數日內給予治療，可降低住院和死亡風險五成。

歐盟藥品管理局將審查莫納皮拉韋是否符合歐盟的保護力、安全性和品質等標準。從歐盟藥品管理局的滾動式審查開始到最後批准通過，可能需要數個月的時間。

歐盟 美國 檢測

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